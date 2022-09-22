Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan müthiş kampanya! Cebinde bankaların kartları olanlara 5 dakika içinde sonuçlanan düşük faizli kredi..







5 DAKİKA İÇİNDE SONUÇLANAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ!











ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK VE HALKBANK'TAN EMEKLİYE KREDİ

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ta hesabı bulunan ve bankaların bankakartını veya kredi kartı kullanan vatandaşlar için yeni bir duyuru yapıldı. Duyuruda, Ekim ayı sonuna kadar başvuruda bulunarak nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanya, ihtiyaç kredisi kullananlar için 3 banka üzerinden aynı gün içerisinde destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank, yürüttükleri kampanyalarla ürünlerini artırmaya devam ederken, sonuçlarını kredi kullananlarla 5 dakika içinde paylaşacakları yeni bir kredi paketi hazırladıklarını bildirdiler.Bu kampanyalarda Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank, vatandaşlara hesaplarına aynı gün ödeme yaparak nakit avans kredisi sağlarken, banka müşterilerine düşük faiz oranlarıyla destek olacak. 3 bankanın kampanya açıklamasında ihtiyaç kredisi kullanmak için kampanyalarına katılarak başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların bu kampanyalarda kredi kullanmak isteyenlere hızlı bir şekilde yardım almalarına yardımcı olacaklarını bildirirken başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlara sonuçların beş dakika içinde açıklanacağı kaydettiler.Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara yönelik kredi kampanyasına katılmalarının işlemleri hızlandıracaklarını bildirdiler. Ceplerinde bankaların kredi kartı veya banka kartı olan vatandaşlara yönelik kampanyada, üç bankada hesabı olan kişiler anında müşteri hizmetlerini arayarak internet bankacılığı şifrelerini girerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.Emeklilere Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbankaracılığıyla emekli kredisi verilmektedir. Emekli maaşınızı bankanızdan aldıktan sonra bu promosyonlara katılarak 5 dakika içerisinde kredinizin ne kadar onaylandığını hızlı bir şekilde öğrenebilir, nereye başvuracağınızı ve işlemlerinizi hızlıca görebilir, bankanız aracılığıyla ihtiyaç kredinizi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank aracılığıyla başvuruda bulunan ve kredi alan tüm vatandaşlarımızın kredi ödemeleri aynı gün yapılacak ve onaylanan krediler anında hesaplarına yatırılacaktır.