Vakıfbanklılara akaryakıt piyangosu çıktı! 'Katıl' diyene harcaması iade edilecek: Benzin ve motorini bedavaya getiren kampanya!

Vakıfbank 2023 yılına yeni kampanyalarla başladı. Akaryakıt harcamaları için ilk kampanyasını başlatan banka; 31 Ocak'a kadar Worldcard'la farklı günlerde veya tek seferde yapılacak 350 TL ve üzerindeki benzin ile motorin harcamalarına 60 worldpuan hediye edecek.
VAKIFBANK WORLDPUAN KAMPANYASINA NASIL KATILIM SAĞLANACAK?Kampanya BusinessCard, Bankomat Kart, nakit çekim, yurtdışı işlemleri, mail order, iade, iptal ve puan kullanım işlemlerinde geçerli olmayacaktır. İşlemler iptal edildiğinde kazanılan puanlar geri alınırken, avans puan kullanımından kaynaklanan geri alım yapılamadığında söz konusu miktar müşterinin kartına borç olarak yansıtılacaktır.
Aynı günde tek seferde yapılacak 350 Tl ve üzerindeki alışverişlerin sadece bir tanesi kampanya dahilinde olacaktır. Kampanyaya katılmak isteyenler Vakıfbank Mobil uygulamasında bulunan "Cepte Kazan" hizmetinde yer alan "Hemen Katıl" seçeneğinden katılabilecekler. Kampanyadan kazanılan Worldpuanlar 8 Şubat 2023'e dek, bireysel ve kullanıma açık olan kredi kartına yüklenecek ve 1 gün sonrasında kullanıma açılacaktır. Son kullanım tarihi 23 Şubat 2023 olan Worldpuan'lar kullanılmadığında 24 Şubat 2023'te geri alınacaktır.