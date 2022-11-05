Vakıflar Genel Müdürlüğü hangi yardımları yapıyor? Yapılan yardımlara kimler başvurabilir? Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı yardımlar ve başvuru şartları

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Fakirlik maaşı başvurusu, fakirlik maaşını kimler alabilir, gıda yardımından kimler yararlanabilir, başvuru şartları nelerdir? gibi sorularınızın cevapları haberimizde!İhtiyaç sahibi dar gelirli ailelere devlet tarafından belirli kurumların verdiği maddi destekler vardır. 2022 yılı için ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Gıda ve Burs Yardımı da harekete geçmiştir. Yapılan yardımlar, dul, yetim- öksüz, kendine bakamayan yaşlılara ve yardıma muhtaç kişilere yapılmaktadır. Verilen yardımlar gıda yardımı ve fakirlik maaşıdır.Vakıflar Genel Müdürlüğünden yardım almak için semtinizde bulunan bağlı olduğunuz muhtarlıktan fakirlik beyannamesi almanız gerekmektedir. Ayrıca kurumun aşevi hizmeti de bulunmaktadır. Öğrencilere de yardımda bulunan kurum burs imkanı vermektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü yurt içi yurt dışı fark etmeksizin yardımda bulunuyor. Yardımlar arasında temel gıda yardımları ve barınma ihtiyacı da mevcuttur.Devlet dar gelirli ailelere maddi destek vermektedir. İhtiyaç sahibi kişilerin daha iyi şartlarda yaşamını sürdürmesini desteklemektedir. Fakirlik maaşı alabilmek için belli şartlar vardır. Peki fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar... Asgari ücret göz önüne alınarak belirlenir. Hanede bulunan bireylerin geliri asgari ücretin 1/3'ün altında ise başvuru yapabilirler. Dul yetim ve öksüzlerde başvuru yapabilir. Yaşlılar içinde verilen bir destekdir. 65 yaşında kendine bakamayacak olan bireyler ve engelli vatandaşlar fakirlik maaşı başvurusunda bulunabilirler. Başvuruların geneli E-Devlet üzerinden alınırken fakirlik maaşı başvurusu Vakıflar Genel Müdürlüğüne Bağlı Müdürlüklere giderek başvuru yapabilirsiniz.Fakirlik başvurusu sonucu E-Devlet üzerinden duyurulmaktadır. https://www.turkiye.gov.tr/vakiflar-kisi-yardim-bilgisi-sorgulama web sitesinden öğrenebilirsiniz. Eğer internet üzerinden öğrenmek istemiyorsanız veya E-Devlet hesabınız yok ise başvuru yaptığınız müdürlüklere giderek veya 0312 415 50 00 numarasını arayarak öğrenmeniz mümkün.Fakirlik maaşı alabilmek için devletin belirlediği şartlara uymak gerekmektedir. Öksüz-yetim, dul veya %40 engelli raporu olan herkes fakirlik maaşı başvurusunda bulunabilir. Yaşlılar için ise yardıma muhtaç 65 yaş üstü kişilerde bu fakirlik maaşından yararlanabilirler. Dul ve yetimler için belirlenen şartlardan biri ise dul ve yetim aylığı almıyor olması gerekmektedir. Dul ve yetim aylığı alıyor ise fakirlik maaşından yararlanamaz. Fakirlik maaşı için şartlara gelecek olursak, sosyal güvencenizin olmaması gerekmektedir. Asgari ücretin 1/3'ün hanede bulunan kişi başı gelirin altında olması gerekmektedir. Başvuracak kişinin üzerinde mal veya mülk olmamalıdır. Yetim kalan erkek çocukları eğer öğrenim görüyor ise 25 yaşına kadar, görmüyor ise 18 yaşına kadar fakirlik maaşı alabilirler. Kız çocukları için ise bu durum farklıdır. Sigortalı işe girene kadar veya evlenene kadar fakirlik maaşı alabilirler.Fakirlik maaşı 2022 yılında 1.474.07 olarak belirlendi. Fakirlik maaşı her ay düzenli bir şekilde yatmaktadır. PTT Bankası şubelerinden çekebilirsiniz.5İhtiyaç sahibi ailelere Vakıf Genel Müdürlükleri gıda yardımında bulunmaktadır. Yapılan gıda yardımları yurt dışı ve yurt içi yapılmaktadır. Temel gıda yardımı ile ihtiyaç sahibi aileler biraz daha rahat geçinebilmektedirler. Kuru gıda yardımı için başvuru yapmak istiyorsanız https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_224_260519/3-kuru-gida-basvuru-formu.pdf web sitesini ziyaret edebilirsiniz.Asgari ücret göz önüne alındığında ihtiyaç sahibi ailelerin kişi başına düşen gelir asgari ücretin1/3 ün altında ise kuru gıda yardımı için başvuruda bulunabilirler. Başvuranların sosyal güvencesi olmaması gerekmektedir. Yaşlılar içinde bu yardım geçerlidir. 65 yaşını geçmiş kimsesiz kişilere de bu yardım yapılmaktadır.E-Devlet üzerinden başvurmuş olduğunuz fakirlik maaşının sonucu öğrenebilirsiniz. Sonuç öğrenmek için https://www.turkiye.gov.tr/vakiflar-kisi-yardim-bilgisi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.Eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler ve ailelerinin geliri asgari ücretin altında olan bütün öğrenciler bursluluk için başvuruda bulunabilirler. Bu yardımdan faydalanmak isteyen öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüklerini takibe almanız gerekmektedir.Ortaöğretimde eğitim gören öğrencilerin burs yardımından yararlanabilmeleri için açık lise veya özel okulda okumaması gerekmektedir. Ayrıca ailenin asgari ücretin altında geliri olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan öğrencilere eğitim öğretim yılı boyunca aylık 100 TL verilmektedir.Ortaöğretim de belirttiğimiz gibi yüksek öğretimde de şartlar aynıdır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri polis veya asgari okulda öğrenim gören öğrencilerde burs imkanından yararlanamazlar. 2022 yılına göre şartları sağlayan öğrencilere eğitim öğretim boyunca aylık 400 TL yardım edilmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 TL yardım yapılmaktadır.Burs yardımı için başvuruda bulunan öğrenciler gerekli şartları sağladığı takdirde başvuru sonuçlarını E-Devlet üzerinden öğrenebilirler.