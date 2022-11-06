YAŞAM
06 Kasım 2022 - 12:17

Vakıflar Genel Müdürlüğü kuru gıda, kira ve burs başvuru şartları nelerdir? Sosyal yardım başvuru formu ve gerekli evraklar

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine birçok yardım yapılmaktadır. Bunların başında gelenler gıda, burs, kira yardımı olurken aynı zamanda fakirlik maaşı da bağlamaktadır. Fakirlik maaş başvuru şartları nelerdir? Burs hangi öğrencilere verilmektedir?

YAŞAM
06 Kasım 2022 - 12:17
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Vakıflar Genel Müdürlüğü kuru gıda, kira ve burs başvuru şartları nelerdir? Sosyal yardım başvuru formu ve gerekli evraklar


Vakıflar Genel Müdürlüğü birçok ihtiyaç sahibine el uzatırken çeşitli sosyal yardımları da yerine getirmektedir. Burs ve eğitim yardımları ise en merak edilen konulardandır. Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen fakirlik maaşı ne kadar, şartlar nelerdir? sorularına yanıt aranmaktadır. İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü yardımlarına ilişkin detaylar

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA, BURS VE KİRA YARDIM BAŞVURUSU

Dar gelirli ailelere yönelik yapılan sosyal yardımlar arasında burs ve eğitim de yer almaktadır. Özellikle geliri olmayan, işsiz kişilere gıda yardımı da yapılarak temel ihtiyaçlar giderilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü yetim, öksüz, dul kadınlara maaş ve engelli ya da yaşlı vatandaşlara fakirlik maaşı bağlamaktadır.



Yokluk nedeniyle eğitimine ara vermiş binlerce öğrenci olduğu bilinirken sosyal yardımlar arasında burs da bulunmaktadır. İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitimlerini tamamlamaları ve geri kalmamaları adına eğitim masrafları karşılanmaktadır.

FAKİRLİK MAAŞI ALACAK KİŞİLER

Fakirlik maaşı için herkes başvuru yapamazdır. Fakirlik maaşı için birkaç şartın yerine getirilmiş olması gerektiğinden başvurular da ona göre incelenmektedir. En az yüzde 40 engeli olan vatandaşlar, yetim veya öksüzler, kimsesizler, geliri olmayanlar, 65 yaş üstü, dul kalmışlar ve muhtaç kişiler fakirlik maaşından faydalanabilir.

Bur ve eğitim yardımı

FAKİRLİK MAAŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

-Sigorta olmaması

-Aylık gelirin bulunmaması

-Mal varlığının olmaması

-Asgari ücretin üçte biri kadar gelirin olması

FAKİRLİK MAAŞI KAÇ TL?

Aranan şartları yerine getirenlere bağlanan fakirlik maaş aylığı 1.125,67 TL olarak belirlendi.

FAKİRLİK MAAŞ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

TC kimlik kartı,

İkametgah belgesi,

Gelir belgesi,

Kişi engelli ise sağlık kurulu raporu,

Kişi işsiz ise işsiz olduğuna dair SGK den alınan belge,

Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Fakirlik maaşı başvuru formu,

Kira sözleşmesi

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURU GIDA YARDIMI

Muhtaç ailelere verilen sosyal yardımlardan olan kuru gıda yardımları tüm hızıyla devam etmektedir. Yardımdan yararlanmak için ikamet edilen adres üzerindeki Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı bölge müdürlüklerinden başvuru işlemleri gerçekleşmektedir.

Kuru gıda başvuru formu için https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik_224_260519/3-kuru-gida-basvuru-formu.pdf buradan ulaşabilirsiniz.

KURU GIDA BAŞVURU SORGULAMA

E-devlet üzerinden başvuru süreci yakından takip edilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen kuru gıda yardımı diğer sosyal yardımlar gibi https://turkiye.gov.tr/vakiflar-kisi-yardim-bilgisi-sorgulama bu adres üzerinden sorgulanabilir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM YARDIMI VE BURS BAŞVURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sağladığı yardımlar arasında eğitim başta gelmektedir. Muhtaç ailelerin yetişkin çocuklarının eğitimden geri kalmaması adına burslar verilmektedir. Eğitim giderlerinin alıp başını gitmesiyle birçok çocuk yokluktan okulu bırakmak zorunda kalmaktadır. Ortaöğretim ve yükseköğretime giden öğrenciler için burs verilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs imkanı için resmi internet sayfasında yer alan başvuru formu üzerinden bilgiler doldurularak başvuruda bulunulabilir. Aynı zamanda başvuru süreci de kolaylıkla e devlet üzerinden takip edilmektedir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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