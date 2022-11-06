Vakıflar Genel Müdürlüğü kuru gıda, kira ve burs başvuru şartları nelerdir? Sosyal yardım başvuru formu ve gerekli evraklar







VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA, BURS VE KİRA YARDIM BAŞVURUSU







FAKİRLİK MAAŞI ALACAK KİŞİLER

FAKİRLİK MAAŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

FAKİRLİK MAAŞI KAÇ TL?

FAKİRLİK MAAŞ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURU GIDA YARDIMI

KURU GIDA BAŞVURU SORGULAMA

Vakıflar Genel Müdürlüğü birçok ihtiyaç sahibine el uzatırken çeşitli sosyal yardımları da yerine getirmektedir. Burs ve eğitim yardımları ise en merak edilen konulardandır. Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen fakirlik maaşı ne kadar, şartlar nelerdir? sorularına yanıt aranmaktadır. İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü yardımlarına ilişkin detaylarDar gelirli ailelere yönelik yapılan sosyal yardımlar arasında burs ve eğitim de yer almaktadır. Özellikle geliri olmayan, işsiz kişilere gıda yardımı da yapılarak temel ihtiyaçlar giderilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü yetim, öksüz, dul kadınlara maaş ve engelli ya da yaşlı vatandaşlara fakirlik maaşı bağlamaktadır.Yokluk nedeniyle eğitimine ara vermiş binlerce öğrenci olduğu bilinirken sosyal yardımlar arasında burs da bulunmaktadır. İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitimlerini tamamlamaları ve geri kalmamaları adına eğitim masrafları karşılanmaktadır.Fakirlik maaşı için herkes başvuru yapamazdır. Fakirlik maaşı için birkaç şartın yerine getirilmiş olması gerektiğinden başvurular da ona göre incelenmektedir. En az yüzde 40 engeli olan vatandaşlar, yetim veya öksüzler, kimsesizler, geliri olmayanlar, 65 yaş üstü, dul kalmışlar ve muhtaç kişiler fakirlik maaşından faydalanabilir.-Sigorta olmaması -Aylık gelirin bulunmaması -Mal varlığının olmaması -Asgari ücretin üçte biri kadar gelirin olmasıAranan şartları yerine getirenlere bağlanan fakirlik maaş aylığı 1.125,67 TL olarak belirlendi.TC kimlik kartı, İkametgah belgesi, Gelir belgesi, Kişi engelli ise sağlık kurulu raporu, Kişi işsiz ise işsiz olduğuna dair SGK den alınan belge, Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Fakirlik maaşı başvuru formu, Kira sözleşmesiMuhtaç ailelere verilen sosyal yardımlardan olan kuru gıda yardımları tüm hızıyla devam etmektedir. Yardımdan yararlanmak için ikamet edilen adres üzerindeki Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı bölge müdürlüklerinden başvuru işlemleri gerçekleşmektedir. Kuru gıda başvuru formu için https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik_224_260519/3-kuru-gida-basvuru-formu.pdf buradan ulaşabilirsiniz.E-devlet üzerinden başvuru süreci yakından takip edilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen kuru gıda yardımı diğer sosyal yardımlar gibi https://turkiye.gov.tr/vakiflar-kisi-yardim-bilgisi-sorgulama bu adres üzerinden sorgulanabilir. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM YARDIMI VE BURS BAŞVURUSU Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sağladığı yardımlar arasında eğitim başta gelmektedir. Muhtaç ailelerin yetişkin çocuklarının eğitimden geri kalmaması adına burslar verilmektedir. Eğitim giderlerinin alıp başını gitmesiyle birçok çocuk yokluktan okulu bırakmak zorunda kalmaktadır. Ortaöğretim ve yükseköğretime giden öğrenciler için burs verilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs imkanı için resmi internet sayfasında yer alan başvuru formu üzerinden bilgiler doldurularak başvuruda bulunulabilir. Aynı zamanda başvuru süreci de kolaylıkla e devlet üzerinden takip edilmektedir.