EĞİTİM
21 Kasım 2022 - 12:33

Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencileri sevindirmeye devam ediyor! Eğitim destek ödeme tutarları arttı! Başvuruları kaçırmayın

İlkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsayan yeni eğitim desteği çok konuşuluyor.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılaması için verilen eğitim desteği oldukça dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için maddi destek sağlanacak. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

EĞİTİM
21 Kasım 2022 - 12:33
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Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencileri sevindirmeye devam ediyor! Eğitim destek ödeme tutarları arttı! Başvuruları kaçırmayın


Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencilerin yardımına koşuyor.İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan destek ödemeleri kapsamında öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacak. Yardım başvurusunda bulunacak olan öğrenciler için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 tarihi olarak açıklandı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

BAŞVURU TARİHİNİ KAÇIRMAYIN

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim çalışmalarını sonuca bağladı. Burs ödemeleri için başvurular Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği tarafından alınmaktadır. İlkokuldan yüksek öğrenime kadar olan her öğrencinin başvuru yapabileceği belirtilirken son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 olarak açıklandı.



Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurularda gerekli bilgileri doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Başvuru formunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, doğum tarihi, baba adı gibi bilgiler isteniyor. Bu bilgileri doğru bir şekilde dolduran öğrenciler daha sonra başvuru formunu onaylayabilir. Başvurunun ardından öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekleyecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs

EĞİTİM YARDIMI TUTARI NE KADAR OLACAK?

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılaması için yapılan yardım kapsamında ödemeler öğrencinin eğitim seviyesine göre değişiklik gösteriyor. Üniversiteye kadar olan öğrenciler için 200 TL, Üniversite öğrencileri için de 650 TL ödeme yapılmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen başvuruların sonuçları ise resmi bir şekilde açıklanacaktır. Anne ve babası daha olmayan öğrenciler için öncelik kalınacağı ifade edildi. Bir toplum için eğitim önemli bir yere sahipken destek ödemeleri de yoğun ilgi görüyor. Başvuru sürecinin ardından sonuçlar hızlı bir şekilde belirlenerek açıklanacaktır.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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