Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencileri sevindirmeye devam ediyor! Eğitim destek ödeme tutarları arttı! Başvuruları kaçırmayın

Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencilerin yardımına koşuyor.İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan destek ödemeleri kapsamında öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacak. Yardım başvurusunda bulunacak olan öğrenciler için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 tarihi olarak açıklandı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…
BAŞVURU TARİHİNİ KAÇIRMAYINVakıflar Genel Müdürlüğü eğitim çalışmalarını sonuca bağladı. Burs ödemeleri için başvurular Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği tarafından alınmaktadır. İlkokuldan yüksek öğrenime kadar olan her öğrencinin başvuru yapabileceği belirtilirken son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 olarak açıklandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurularda gerekli bilgileri doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Başvuru formunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, doğum tarihi, baba adı gibi bilgiler isteniyor. Bu bilgileri doğru bir şekilde dolduran öğrenciler daha sonra başvuru formunu onaylayabilir. Başvurunun ardından öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekleyecek.