SPOR
19 Eylül 2022 - 08:56

Valencia, gol sayısını 7'ye yükseltti

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkardı.

SPOR
19 Eylül 2022 - 08:56
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Valencia, gol sayısını 7’ye yükseltti


Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, Alanyaspor maçını da boş geçmedi. Müsabakanın 70. dakikasında Lincoln'ün pasında ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlara gönderen Valencia, takımını 4-0 öne geçiren golü atarken, Spor Toto Süper Lig'de toplam gol sayısını 7'ye yükseltti.

Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın



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