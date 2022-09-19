Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, Alanyaspor maçını da boş geçmedi. Müsabakanın 70. dakikasında Lincoln'ün pasında ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlara gönderen Valencia, takımını 4-0 öne geçiren golü atarken, Spor Toto Süper Lig'de toplam gol sayısını 7'ye yükseltti.Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın
SPOR
19 Eylül 2022 - 08:56
Valencia, gol sayısını 7'ye yükseltti
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkardı.
SPOR
19 Eylül 2022 - 08:56
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