Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme!







BAŞKAN ÇEBİ DESTEK OLMUŞTU







Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta mücadele öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Son haftalarda oynadığı oyun ve aldığı skorlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Beşiktaş'ta en büyük tepkiyi gören isim ise Teknik Direktör Valerien Ismael olmuştu.Beşiktaş taraftarları son olarak geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada Teknik Direktör Ismael'i istifaya davet etmişti. Yaşanan bu tepkilere rağmen, siyah beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamalarla birlikte teknik direktörlerine güvendiklerini ve yola onunla devam edeceklerini söylemişti.Hatayspor maçı öncesinde Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkan Çebi ile özel olarak bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Ismael kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söylediği öğrenildi.