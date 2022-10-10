SPOR
10 Ekim 2022 - 16:28

Valerien Ismael'den Weghorst ile özel görüşme!

Spor Toto Süper Lig'in 9. Haftasında Beşiktaş Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Valerien Ismael, karşılaşmada penaltı kaçıran ve istediği performansı sergileyemeyen yıldız golcü Wout Weghorst ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SPOR
10 Ekim 2022 - 16:28
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Valerien Ismael'den Weghorst ile özel görüşme!


Batshuayi'nin yerine takıma katılan ve ilk maçlarda gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Weghorst, son maçlarda performans düşüklüğü yaşıyor. Hollanda Milli Takımına da seçilen yıldız, performansını yükseltip şampiyonluk yolunda katkı sağlamaya devam etmek istiyor.

'Sana güveniyorum'

Valerien Ismael, "Hiçbir zaman arkana bakma. Elbette takım olarak dersler çıkaracağız ama önümüze bakmamız gerekiyor. Sana güveniyorum. Takım adına önemli olduğunu unutma" ifadelerini kullandı.



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Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynadığı Giresunspor maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 2 günlük dinlenmenin ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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