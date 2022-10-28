Valerien Ismael'e veda eden Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen açıkladı!













YILDA YAKLAŞIK 2 MİLYON EURO KAZANACAK

Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş ile 2023-2024 sezon sonuna kadar teknik dşrektrlük konusunda bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte 2. Dönem Şenol Güneş Beşiktaş'ta resmi olarak başlamış oldu.Siyah beyazlı kulübün KAP'a bildirdiği açıklamasında profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğünü yapması konusunda Şenol Güneş ile anlaşma yapıldığı belirtildi. Yönetim tarafından ayrıca yapılan basın açıklamasında ise Beşiktaş A takımının teknik direktörü olmak için Şenol Güneş ile bir anlaşma yapıldığı çünkü 2015-2019 yılları arasında A takımımızın teknik direktörlüğünü yapan Şenol Güneş, taraftarlarımızın gönlünde taht kurduğu ifadeleri yer aldı. Bu süreçte Süper Lig ve Avrupa Kupalarında kazandığı şampiyonluklarda emeği için Şenol Güneş'e teşekkür eden Beşiktaş yönetimi yeni hocasına hoşgeldin diyerek görevini teslim etti.Şenol Güneş'in sözleşme detayları belli oldu. Bu tecrübeli adama yıllık 1,5 milyon euro maaş verilecek. Bonusun da etkinleştirilmesi durumunda rakam 2 milyon Euro'ya kadar çıkacak. Sözleşmenin toplam maliyeti 6 milyon euro olacak. Siyah beyazlı takıma damgasını vuran Şenol Güneş, iki yıl üst üste Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Güneş, 2015-16 sezonunda 79 puanla birinci, 2016-17 sezonunda 77 puanla ikinci şampiyonluğunu da gördü. Şenol Güneş, Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan toplayarak Türk takımlarına yeni bir platform oluşturdu.Güneş yönetiminde, yenilmezlik yaşayan ilk Türk takımı unvanını kazanan Beşiktaş, attığı 11 golle de gol rekoru kırdı.