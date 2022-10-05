Valerien Ismael kararını verdi! Beşiktaş'ta Javier Montero ile yollar ayrılıyor







SEZON BAŞINDA BONSERVİSİ ALINMIŞTI







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sezonun devre arasında yapılması planlanan transferler netleşmeye başlıyor. Bu sezon takımda yeteri kadar forma şansı bulamayan isimlerle ligin devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fransız teknik adam Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı arasında gerçekleştirilen kadro planlama görüşmelerinde çeşitli isimlerle yolların ayrılması konusu gündeme alınırken, öne çıkan isimlerden birisi Javier Montero oldu.Sezon başında sonraki satıştan %50 pay verilmesi karşılığında İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'den transfer edilen Javier Montero'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.23 yaşındaki genç savunmacı Montero'nun öncelikli olarak kiralık olarak düzenli bir şekilde forma giyebileceği bir kulübe gönderilmesi ihtimali gözden geçiriliyor. Sezonun ikinci yarısında Javier Montero'nun Beşiktaş kadrosunda yer almamasına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.