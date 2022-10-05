SPOR
05 Ekim 2022 - 22:25

Valerien Ismael kararını verdi! Beşiktaş'ta Javier Montero ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta transfer konusunda büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Fransız teknik adam Valerien Ismael'in İspanyol stoperi Javier Montero'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

SPOR
05 Ekim 2022 - 22:25
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Valerien Ismael kararını verdi! Beşiktaş'ta Javier Montero ile yollar ayrılıyor


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sezonun devre arasında yapılması planlanan transferler netleşmeye başlıyor. Bu sezon takımda yeteri kadar forma şansı bulamayan isimlerle ligin devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fransız teknik adam Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı arasında gerçekleştirilen kadro planlama görüşmelerinde çeşitli isimlerle yolların ayrılması konusu gündeme alınırken, öne çıkan isimlerden birisi Javier Montero oldu.

SEZON BAŞINDA BONSERVİSİ ALINMIŞTI



Sezon başında sonraki satıştan %50 pay verilmesi karşılığında İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'den transfer edilen Javier Montero'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Montero Beşiktaş'tan ayrılıyor

23 yaşındaki genç savunmacı Montero'nun öncelikli olarak kiralık olarak düzenli bir şekilde forma giyebileceği bir kulübe gönderilmesi ihtimali gözden geçiriliyor.

Sezonun ikinci yarısında Javier Montero'nun Beşiktaş kadrosunda yer almamasına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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