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05 Eylül 2022 - 06:52

Valerien Ismael: 'Zor bir takıma karşı aldığımız iyi bir galibiyetten dolayı mutluyuz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından, “Zor bir takıma karşı aldığımız güzel bir galibiyetten dolayı mutluyuz” dedi.

SPOR
05 Eylül 2022 - 06:52
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Valerien Ismael: 'Zor bir takıma karşı aldığımız iyi bir galibiyetten dolayı mutluyuz'


Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael şunları dedi:
“3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Beklediğimiz gibi zor bir maç oynadık. Sonucunda büyük bir mantalite gösterdik.

Açıkçası zemin kötüydü ancak atmosfer bir futbol maçı için gerçekten çok iyiydi. Bugün tüm durum ve duygulara karşı mücadele ettik. Her seferinde geri dönmeyi başardık. İlk golü yedik, akabinde üstünlüğü elde ettik. İkinci yarının başında golü yedik yine bir reaksiyon gösterip üçüncü golü attık. Devamlılık sağladık, devamlılığımızı hiç kaybetmedik. Deplasmanda 3 gol atarak hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Zor bir maçtı. Zor bir takıma karşı aldığımız harika bir galibiyetten dolayı mutluyuz.”



Basın mensuplarından gelen kaleci değişikliğinin gerekçesi ile ilgili gelen soruya cevap veren Ismael, “Bugün kalede Emre Bilgin'in olmasının özel bir sebebi yok. Biz iki tane çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede ve seviyedeler benim gözümde. Emre, çok güzel bir kamp ve sezon başı geçirdi bizimle beraber. Biz bu forma rekabetini görmek ve diri tutmak istedik. Sadece kaleciler için değil, tüm oyuncular için bu geçerli. Biz Beşiktaşız. Takımımızda herkesin hazır olması gerekiyor. Hepimiz kesin olarak olmalıyız. Takımdaki tüm oyunculara her an ihtiyacımız olacak” diyerek konuşmasını belirtti.

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Haber Editörü
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