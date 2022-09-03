YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:52

Vali Atay, Çalışmalar Hakkında Bilgiler Aldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Emniyet ve Jandarmaya ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:52
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Vali Atay, Çalışmalar Hakkında Bilgiler Aldı


Atay, “Jandarma ve Polisimizin suç ve suçlularla etkin bir biçimde mücadelesi gayret ve çabaları, her şekilde takdirin üzerindedir” dedi.


Vali Cevdet Atay, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Atay, Emniyet Müdürlüğü görev alanında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.




Ardından ziyaret ettiği Alay Komutanlığına geçen Vali Atay'ı İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve Şube Komutanları karşıladı. Cevdet Atay burada bir müddet askerlerle sohbet etti, ziyaretin anısına Şeref Defterini imzaladı.


Vali Atay, polis ve jandarmanın suç ve suçlularla mücadelesinin taktirin üzerinde olduğunu belirterek “Bir taraftan milletimizin can ve mal güvenliğini sağlarken diğer yandan vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini, her şekilde tehdit ve endişeden uzak bir şekilde rahatça kullanabilmesi için, kendilerine verilen yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, suç ve suçlularla etkin bir biçimde mücadele eden güvenlik güçlerimizin gayret ve çabaları, her şekilde takdirin üzerindedir. Düzce ilimizde de halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamasını sağlamak adına fedakarca görevli olan jandarmamız ve polisimiz, her an halkla iç içe olmaya özen göstermekte. Gerek güvenliğin sağlanmasında, gerekse suç ve suçluyla mücadele edilmesinde polisimize desteğini esirgemeyen saygıdeğer Düzce halkına, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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