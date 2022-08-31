YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:00

Vali Çelik, "Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor, Yaralar En Kısa Sürede Sarılacak" - Kütahya

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:00
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Vali Çelik, “Hasar Tespit Çalışmaları Sürüyor, Yaralar En Kısa Sürede Sarılacak” - Kütahya



İlk olarak Turgutlar köyüne giden Vali Ali Çelik, AFAD, DSİ, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarını yerinde gördü.




Devam eden kuvvetli yağış nedeniyle Kızık ve Kükürt köylerine ziyaretini erteleyen Vali Ali Çelik, köylerin son durumu hakkında ilgili kurum yetkililerinden detaylı bilgiler aldı. Selden dolayı altyapı, tarımsal ve hayvancılıkta zarar gören vatandaşlarla da bir araya toplanan Vali Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletti.


Devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu kaydeden Vali Çelik, “Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yaralar en kısa sürede sarılacak” dedi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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