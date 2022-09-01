YAŞAM
01 Eylül 2022 - 17:45

Vali Çelik: "Sel Sonucu Oluşan Zararları 10-15 Gün Içinde Karşılamış Oluruz"

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde selin zarar verdiği köyleri ziyaret eden Kütahya Valisi Ali Çelik, sel sonucu oluşan zararları 10-15 gün içinde karşılayacaklarını belirtti.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 17:45
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Vali Çelik: “Sel Sonucu Oluşan Zararları 10-15 Gün Içinde Karşılamış Oluruz”


Kütahya'nın Domaniç ilçesinde selin zarar verdiği köyleri ziyaret eden Kütahya Valisi Ali Çelik, sel sonucu oluşan zararları 10-15 gün içinde karşılayacaklarını belirtti.



Selden en fazlaca zarar gören Domaniç'in Kırık köyünde incelemelerde bulunan Vali Ali Çelik, AFAD, DSİ, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden ve köylülerden bilgi aldı.




Geçtiğimiz günlerde art arda gelen sel baskınları ile Domaniç'in birkaç köyünü sel basmış, en ağır hasarı da Kırık köyü almıştı. Köylülerin şikayetlerini dinleyen Vali Çelik, ilgili kurumlara yaraların en kısa zamanda sarılması için talimat verdi.



“Hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde yapıldı”


Sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmalarının hızlı bir şekilde yapıldığını vurgusunu yapan Vali Çelik,” Sel sonucu oluşan zararları 10-15 gün içinde karşılamış oluruz. Rabbim daha büyük afetlerden belalardan korusun. Vatandaşlarımız derelerin geçiş alanlarından, dere yatağına tecavüzlerden uzak durmalı. Buralar yerleşim alanları değil” dedi.

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Haber Editörü
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