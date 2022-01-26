GÜNDEM
26 Ocak 2022 - 16:54

Vali Yerlikaya'dan uyarı! Vatandaşların araçlarını bıraktıkları yerden almaları isteniliyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar sebebiyle yol kenarlarında bırakılan araçların çekilmesi için sosyal medya üzerinden 3’üncü kez uyarıda bulundu. Vali Yerlikaya, aksi taktirde araçların görevlilerce çekileceğini belirtti.

GÜNDEM
26 Ocak 2022 - 16:54
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Vali Yerlikaya'dan uyarı! Vatandaşların araçlarını bıraktıkları yerden almaları isteniliyor
İstanbul'da bir süredir etkili olan ve hayatı felç eden yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarını otoyollardan çıkartamayan vatandaşlar araçlarını terk ederek yaya olarak evlerinin yolu tutmuştu. Yol kenarlarında bırakılan araçlar sebebiyle bir türlü temizleme çalışmalarının gerçekleştirilmemesi ve trafiğin normal akışına dönememesi sebebiyle kar yağışı sonrasında yol kenarlarına bırakılan araçların çekilmesi için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden 3'üncü kez çağrıda bulundu.




Twitter üzerinden çağrıda bulunan Vali Yerlikaya, “Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği taktirde araçlar görevlilerce çekilecektir” dedi.



 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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