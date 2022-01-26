Vali Yerlikaya'dan uyarı! Vatandaşların araçlarını bıraktıkları yerden almaları isteniliyor













İstanbul'da bir süredir etkili olan ve hayatı felç eden yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarını otoyollardan çıkartamayan vatandaşlar araçlarını terk ederek yaya olarak evlerinin yolu tutmuştu. Yol kenarlarında bırakılan araçlar sebebiyle bir türlü temizleme çalışmalarının gerçekleştirilmemesi ve trafiğin normal akışına dönememesi sebebiyle kar yağışı sonrasında yol kenarlarına bırakılan araçların çekilmesi için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden 3'üncü kez çağrıda bulundu.Twitter üzerinden çağrıda bulunan Vali Yerlikaya, “Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği taktirde araçlar görevlilerce çekilecektir” dedi.