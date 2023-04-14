Valilik gece saatlerinde duyurdu, öğrenciler bayram etti: O illerde okullar tatil edildi: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Hakkari Valiliği, Şiddetli Yağış Nedeniyle Okulları Tatil Etti













Dün gece geç saatlerde ,Hakkari Valiliği bölgedeki öğrencileri etkileyen önemli bir karar aldı. Sağanak yağış nedeniyle Hakkari'de okullar tatil edildi. Valilik, sarı kod uyarısını gerekçe göstererek kararı açıklayan bir bildiri yayınladı.Şiddetli hava koşulları nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liseler bir gün süreyle tatil edildi. Sağanak yağış tüm ili etkisi altına almış ve yerel halk için zorluklara neden oldu. Bu nedenle öğrenci ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla eğitim ve öğretime, 1 gün süreyle ara verilecek. Eğitime ara verilmesi 13 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak ve il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayacak. Alınan karar doğrultusunda engelli ya da hamile olan kamu personeline de idari izin verilecek.