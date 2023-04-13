EĞİTİM
13 Nisan 2023 - 18:21

Valilik gece yarısı duyurdu! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat: Okullar tatil edildi!

Valilik eğitim ile ilgili çok önemli bir karar duyurdu. Öğrencilerin dikkat etmesi gerek. Eğitime ara verildi. İşte detaylar...

EĞİTİM
13 Nisan 2023 - 18:21
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Valilik gece yarısı duyurdu! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat: Okullar tatil edildi!
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Hakkari Valiliği, şiddetli sağanak yağışların etkisi nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Sağanak yağışların olumsuz etkisi nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerdeki eğitim-öğretim faaliyetleri, sarı kodlu uyarı nedeniyle durduruldu.

13 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ EĞİTİM-ÖĞRETİME ARA VERİLECEK

SINIF

Alınan karar doğrultusunda, 13 Nisan Perşembe günü il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime ara verilecek. Bu süreçte, öğrencilerin evlerinde kalmaları ve güvenli alanlarda kalmaları tavsiye ediliyor.



Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtiliyor. Bu karar, olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla alınmıştır.

Hakkari'deki şiddetli sağanak yağışların, yolların ve sokakların çamur ve çukurlarla dolmasına neden olduğu bildirildi. Yetkililer, vatandaşların mümkün olduğunca evlerinde kalmalarını ve gereksiz yere dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor. Vatandaşların, olası su baskınlarına ve toprak kaymalarına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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