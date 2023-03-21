Valilik'ten vatanlaşları korkutan uyarı! O bölgede yaşayanlar iki güne dikkat etsin: Darmaduman olacak!







Yağışlar Perşembe Daha Kuvvetli







Sıcaklık Azalacak

Valilikten Vatandaşlara Uyarı

Marmara Bölgesi 22 Mart Çarşamba'dan sonra yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sağanak yağışın, 23 Mart Perşembe günü etkisini daha da artırması bekleniyor. İstanbul Valiliği, bu 2 güne özellikle dikkat edilmesi konusunda uyardı. Mart ayının sonuna yaklaşırken Marmara Bölgesi'nde yaşayanların yaklaşan yağışlı havaya karşı hazırlıklı olmaları önem arz ediyor. Gerekli önlemlerin alınması ve değişen hava koşulları hakkında bilgi sahibi olunması tavsiye ediliyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölge genelinde Çarşamba günü yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağış olacağını bildirdi. Perşembe günü ise yer yer daha kuvvetli olacak.Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine dikkat çekildi. Çarşamba gününden itibaren ise yağış alan yerlerde sıcaklığın azalacağı ve mevsim normalleri civarına ve altına düşeceği kaydedildi.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; bölgemizin Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bölgemizde Çarşamba günü yağmur ve sağanak şeklinde başlaması beklenen yağışların Perşembe günü yer yer kuvvetli olması beklenmektedir" denildi. Valilik, gerekli önlemlerin alınmasını ve değişen hava koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.