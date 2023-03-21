YAŞAM
21 Mart 2023 - 13:25

Valilik'ten vatanlaşları korkutan uyarı! O bölgede yaşayanlar iki güne dikkat etsin: Darmaduman olacak!

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için yağış uyarısı

YAŞAM
21 Mart 2023 - 13:25
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Valilik'ten vatanlaşları korkutan uyarı! O bölgede yaşayanlar iki güne dikkat etsin: Darmaduman olacak!
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Marmara Bölgesi 22 Mart Çarşamba'dan sonra  yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sağanak yağışın, 23 Mart Perşembe günü etkisini daha da artırması bekleniyor. İstanbul Valiliği,  bu 2 güne özellikle dikkat edilmesi konusunda uyardı. Mart ayının sonuna yaklaşırken Marmara Bölgesi'nde yaşayanların yaklaşan yağışlı havaya karşı hazırlıklı olmaları önem arz ediyor. Gerekli önlemlerin alınması ve değişen hava koşulları hakkında bilgi sahibi olunması tavsiye ediliyor.

 

Yağışlar Perşembe Daha Kuvvetli 



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölge genelinde Çarşamba günü yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağış olacağını bildirdi. Perşembe günü ise yer yer daha kuvvetli olacak.

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için yağış uyarısı

Sıcaklık Azalacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında, yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine dikkat çekildi. Çarşamba gününden itibaren ise yağış alan yerlerde sıcaklığın azalacağı ve mevsim normalleri civarına ve altına düşeceği kaydedildi.

Valilikten Vatandaşlara Uyarı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; bölgemizin Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bölgemizde Çarşamba günü yağmur ve sağanak şeklinde başlaması beklenen yağışların Perşembe günü yer yer kuvvetli olması beklenmektedir" denildi. Valilik, gerekli önlemlerin alınmasını ve değişen hava koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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