YAŞAM
18 Ocak 2022 - 17:19
Güncelleme: 18 Ocak 2022 - 17:40

Valilikler tarafından kar tatili haberleri ard arda geldi

19 Ocak (yarın) okulların tatil olduğu iller valilikler tarafından açıklandı.! Ard arda gelen haberler öğrencileri sevindirdi.

YAŞAM
18 Ocak 2022 - 17:19
Güncelleme: 18 Ocak 2022 - 17:40
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Valilikler tarafından kar tatili haberleri ard arda geldi
Hava sıcaklarının Türkiye genelinde düşmeye başlamasıyla kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle valiliklerinden taşımalı eğitime ara kararları peş peşe gelmeye başladı. Veliler ve öğrenciler ise, hangi illerde okulların tatil olduğunu merak ediyor. İşte, tatil olan iller...



Elazığ`da okullara kar tatili
Elazığ'da yoğun kar yağışı sebebiyle ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği valilik tarafından bildirildi.



Elazığ’da öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken yoğun kar yağışının ardından valilik, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Öte yandan kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayıldığı belirtildi.


Bolu'da okullara 1 günlük kar tatili
Bolu'da, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edilirken Valilik tarafından resmi yazı resmi internet sitesinden duyuruldu.
Öte yandan engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Bingöl'de okullara kar tatili
Bingöl'de yoğun kar yağışı sebebiyle okullar yarın tatil edildiği Valilik tarafından duyuruldu

Malatya`da okullara 1 gün kar tatili
Malatya`da kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle okullarda eğitim yapılmayacağı valilik tarafından duyuruldu.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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