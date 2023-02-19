EĞİTİM
19 Şubat 2023 - 20:54

Valilikten son dakika açıklaması geldi! O ilde okullar açılmıyor! Eğitime ara verildi

Bu ilde yaşayan öğrenciler için açıklama yapıldı. Eğitime ara verileceği duyuruldu. Hangi şehirde okul tatil olacak? Detaylar haberimizde.

EĞİTİM
19 Şubat 2023 - 20:54
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Valilikten son dakika açıklaması geldi! O ilde okullar açılmıyor! Eğitime ara verildi


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminleri sonrası bazı illerde kar yağışı olacağı duyuruldu. Yoğun kar yağışının olacağı tahmin edilen Artvin'de eğitime bir gün ara verilmesine karar verildi. Artvin merkez ve 4 ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Konunun ayrıntıları yazının devamında.

artvin kar tatili

OKULLAR BİR GÜN TATİL



Açıklanan kar yağışı uyarısının ardından Artvin Valiliği tarafından eğitime ara verilmesinin gerektiği bildirilmiştir. Valilik yetkililerinin açıklamasına göre, 20 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi. Artvin merkez ve 4 ilçe için bu kararın verildiği açıklandı. Merkez, Borçka, Murgul, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde eğitime ara verilecek. Aynı zamanda tatil olacağı bildirilen bu yerlerde kamuda çalışan engelli vatandaşlarımız ve hamilelerde idari izinli sayılacağı açıklandı. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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