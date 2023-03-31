Valizini hazırlayan evden çıksın! Üniversiteler o tarihte yüz yüze eğitime başlıyor: YÖK'ten müjdeli haber geldi!







"DEPREMİN YARALARINI SARMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"







DEPREMDE TOPLAM BİN 589 ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ



YENİ ALINAN KARARLAR DUYURULDU

DEVAM ZORUNLULUĞU YOK

Son dakika haberi: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi için yeni bir karar açıkladı. Halihazırda uygulanan uzaktan öğretim ile birlikte, öğrencilerin isteğine bağlı olarak sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine devam edilebileceği kararlaştırıldı. Özvar, bu kararı 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açıkladı. Kararın 3 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ramazan ayının İslam aleminin birbirine yakınlaşmasını sağlayan önemli bir dönem olduğunu belirterek, bu mübarek ayın bereketi, huzuru ve mutluluğuyla birlikte zorlu süreçlerin de kolayca aşılacağına inandığını ifade etti. Özvar ayrıca, yaşanan deprem sonrasında devlet ve milletin el ele vererek birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ederek süreci aştığını vurguladı. YÖK olarak depremin etkilerini azaltmak ve yaraları sarmak için çalışmalarına devam ettiklerini de dile getirdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem sonrasında devlet kurumlarıyla işbirliği içinde çalışarak depremin etkilerini azaltmak için çaba sarf ettiklerini açıkladı. Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için üniversite yurtlarının kullanıldığını vurgulayan Özvar, yurtların bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtti. AFAD, Gençlik ve Spor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve İçişleri Bakanlıkları gibi kurumlarla birlikte çalışarak deprem sonrası yaşanan zorlu süreci başarıyla atlatmış olduklarını da sözlerine ekledi. YÖK Başkanı Özvar, deprem bölgesindeki ve çevre illerdeki üniversitelerin AFAD ile koordineli bir şekilde çalışarak depremzedelere barınma, yemek ve sağlık hizmetleri sağladığını belirtti. Özvar, üniversitelerin yurtlarının yanı sıra diğer imkanlarının da depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynadığını vurguladı. Özvar, belirli üniversitelerde depremzedelere barınma ve temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Deprem sonrasında kentlerin yeniden inşa edilmesi ve toplumun rehabilitasyonunda bilim insanlarının önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, yükseköğretim kurumlarının da bu sorumluluğun farkında olduğunu ve çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Özvar, depremin yaralarını sarabilmek için birlikte çalışmanın önemine vurgu yaparak, YÖK olarak depremzedelere yardım etmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki güncel durum hakkında bilgi verdi ve depremde etkilenen öğrenci ve personel sayısını açıkladı. Türkiye'deki açıköğretim hariç yaklaşık 4 milyon 187 bin yükseköğretim öğrencisinden yaklaşık 676 bini deprem illerinde ya ikamet ediyor ya da o illerde kayıtlı. Bu da yükseköğretim sistemindeki her 6 öğrenciden birinin depremden doğrudan etkilendiği anlamına geliyor. Ayrıca depremden zarar gören 18 üniversitede görevli yaklaşık 17 bin akademisyenin ve 30 bin idari personelin de doğrudan etkilendiği belirtildi. Özvar, depremin etkisiyle toplam 1589 öğrenci ve 148 akademik ve idari personelin hayatını kaybettiğini üzülerek paylaştı. 11 ilde bulunan 18 üniversitenin hasar durumuna ilişkin yapılan incelemeler sonucunda 4 binanın yıkıldığı, 127 binanın ağır hasarlı olduğu, 427 binanın orta ve az hasarlı, 642 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Ancak, Özvar, kampüslerin genel olarak diğer birçok kurum binasına göre daha iyi durumda olduğunu ve kamu hizmetlerinin birçok yerde bu kampüsler aracılığıyla koordine edildiğini ifade etti.YÖK Başkanı Özvar, ülkenin deprem felaketinin ardından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle ilgili yeni kararlar aldıklarını duyurdu. Bu kararların alınmasında, öğrencilerin ve paydaşların talepleri, ülkenin mevcut koşulları ve depremin doğrudan etkilediği illerdeki üniversitelerin hususiyetleri dikkate alındı. Özvar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yılın Şubat ayında meydana gelen depremler sonrasında alınan kararları hatırlatarak, 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde eğitim ve öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine karar verildiğini ve nisan ayında konunun yeniden değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Bugün itibarıyla alınan yeni kararlar doğrultusunda, bahar dönemindeki eğitim ve öğretimin nasıl yürütüleceği belirlendi. Özvar, alınan kararların şu ana kadar alınan kararlar, ülkenin mevcut koşulları, öğrencilerin ve paydaşların talepleri ve depremin doğrudan etkilediği illerdeki üniversitelerin durumlarına göre belirlendiğini ifade etti. Ayrıca deprem felaketinin ardından gösterdikleri fedakarlıklar ve uzaktan eğitim sürecinde sergiledikleri özveri ve sabırla kendilerini gururlandıran öğrencilere de teşekkür etti. Özvar, son olarak, deprem felaketinden etkilenen öğrencilerin ve üniversitelerin durumlarına özel olarak esneklik tanındığını belirterek, üniversitelerin kampüslerinin genel olarak diğer kurum binalarına göre daha iyi durumda olduğunu ve birçok yerde kamu hizmetlerinin bu kampüsler aracılığıyla koordine edildiğini sözlerine ekledi.YÖK Başkanı Özvar, Yüz Yüze Eğitimde Devam Şartı Aranmayacak şeklinde yeni bir karar açıkladı. Buna göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde, isteyen öğrencilere devam şartı aranmadan yüz yüze eğitim verilebilecek. Yükseköğretim kurumları, hem uzaktan öğretim hem de yüz yüze eğitim verebilmesine ilişkin kararlarını alacaklar. Ayrıca, bir yarıyıldaki derslerin uzaktan öğretim yoluyla verilmesine ilişkin kısıtlama uygulanmayacak. Bahar dönemindeki ara sınavlar da uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi olarak yapılacak. Bu kararların detayları ilerleyen günlerde paylaşılacak.