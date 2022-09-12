YAŞAM
12 Eylül 2022 - 08:25

Van'da değişik suçlardan 12 kişi tutuklandı

Van'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 12 kişi tutuklandı.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 08:25
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Van’da değişik suçlardan 12 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 5-11 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 22 yıl hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalanmış, 11 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçundan olduğu tespit eden 1 adet bisiklet ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 4 adet tabanca, 131 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 5 aranan şahıs yakalanmış, 4 tabanca, 58 adet fişek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir” denildi.

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