YAŞAM
04 Eylül 2022 - 19:28

Van'da şüpheli valiz alarmı

Van'ın en işlek meydanlarından bir tanesi olan İpekyolu Caddesi üzerine bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

YAŞAM
04 Eylül 2022 - 19:28
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Van’da şüpheli valiz alarmı

Van'ın İpekyolu Caddesi Havaalanı Kavşağı üzerine bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay mahaline çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli valizi fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli şüpheli valizden kıyafetler çıktı. Olumsuz bir durum çıkmaması üzerine cadde trafiğe açıldı.
 

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