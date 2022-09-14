Van’da trafik kazası: 5 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, günün erken saatlerinde Van-Özalp kara yolu üzerindeki Sıhke Göleti yakınında meydana geldi. M.A. idaresindeki 13 FA 657 plakasına sahip otomobil ile R.Y. idaresindeki 65 AAP 865 plakasına sahip Ford marka panelvan araç çarpıştı. Meydana gelen kazada panelvan araçta bulunan 5 kişi yaralandı. haber verilmesi üzerine olay mahaline polis, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ve sağlık personelleri yollandı. Kazada yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.