Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Van'ın Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki Güzeldere mevkinde meydana geldi. Bölgede devam etmekte olan tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı göçükte 2 kişi de enkaz altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri yollandı. Bölgeye gelen ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı.
YAŞAM
16 Eylül 2022 - 21:58
Van'daki tünel inşaatında göçük: İlk bilgilere göre 2 kişi enkaz altında
Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere mevkisinde inşaatı devam etmekte olan tünelde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 kişi enkaz altında kaldı.
YAŞAM
16 Eylül 2022 - 21:58
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