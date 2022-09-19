YAŞAM
19 Eylül 2022 - 12:20

Van Gölü'nde büyük su kaybı: 100 yıllık iskele tamamen ortaya çıktı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük oranda su kaybı yaşarken, yaklaşık 100 yıllık balıkçı iskelesi ise bu kez tamamen su yüzeyine çıktı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 12:20
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Van Gölü’nde büyük su kaybı: 100 yıllık iskele tamamen ortaya çıktı


ABD Havacılık ve Uzay Ajansının düzenlediği uzay fotoğraf yarışmasıyla adını dünyaya duyuran Van Gölü, küresel iklim değişikliğinden dolayı yaşanan aşırı kuraklıkla gündeme geldi. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü'ndeki su kaybını büyük oranda artırdı. Kapalı bir havzada yer almasından dolayı diğer göllere oranla kuraklıktan daha sık nasibini alan Van Gölü'nde yaklaşık 100 yıllık balıkçı iskelesi ortaya çıktı. İskelenin ahşap fore kazıklarının tamamen yüzeye çıkması, göldeki su kaybı etkisini bir kez daha ortaya çıkardı. Uzmanlar, yüzey akışları ve yer altı suların gölü yeterince besleyemediğini, bu durumda aşırı sıcaklıklarla birlikte buharlaşmanın göldeki su kaybını hızlandırdığını belirtiyor.



“Hızlı bir geri gidişin olduğunu gösteriyor”

İHA muhabirine konuşan Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü'nün oldukça büyük bir göl olduğunu anımsattı. Van Gölü'nün geçmişte hem yolcu bunun yanı sıra yük taşımacılığında kullanıldığını altını çizen Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Yük ve insan taşımacılığından dolayı gölün belirli alanlarında limanların oluşmasına neden olmuştur. Bundan 100 yıl öncesine ait olduğu düşünülen kalıntıların ortaya çıkması aslında bize gölün ne kadar geri gittiğini gösteriyor. Bundan 100 yıl önce kullanılan alanlara eş değer yükseltiye eriştiğini ve hızlı bir geri gidişin olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan gölün geçmişte seviye farklılaşmalarının çok yüksek düzeylere çıktığını gösteriyor. Biz, tarih içerisinde bunun çok daha aşağılara indiğini de biliyoruz” dedi.

200 yıllık bir geçmişe de yolculuk edebiliriz”

Gölde yüzlerce metrelik farklılaşmanın olduğunu bildiklerini söz eden Alaeddinoğlu, “Tabii bu uzun zaman diliminde gerçekleşen bir durumdur. Yüzey akışları ve yer altı suları gölü yeterince besleyemiyor. Diğer taraftan sıcaklıkların artışı ve buharlaşma göldeki su kaybını hızlandırıyor. Bu da yüz yıl bizi geriye götürebilir. Belki bundan 10 yıl sonra çok daha eskiye yolculuk edebiliriz. Van Gölü'nün geri çekilmesiyle beraber 200 yıllık bir geçmişe de yolculuk edebiliriz. Göldeki çekilme devam edecek. Geçmişte göl kıyısında insan eliyle oluşturulmuş bütün kalıntılar, görebileceğimiz nesneler, objeler haline dönüşecekler. Bugün 100 yıllık geçmişe gittik. Belki bundan 10 yıl sonra 200 yıl geriye gitmiş olacağız. Limanların gölün birçok noktasında olduğunu varsayıyoruz. Muhtemelen göl seviyesi düştükçe biz bunlara tanıklık edeceğiz” şeklinde konuştu.
Van Gölü'nde devam etmekte olan aşırı çekilmeden endişeli olduklarını altını çizen vatandaşlar ise gölün dikkat çeken sahillerinden birisi olan İskele Sahili'nden yararlanamadıklarını kaydetti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Son Haberler
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul...
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine...
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları...
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne...
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi...
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı