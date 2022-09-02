YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:15

Van Polisinden Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından minik öğrencilere trafik eğitimi verildi.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:15
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Van Polisinden Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Trafik ekipleri, bugün de kreş ve anaokulunda eğitim gören öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi.



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