Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Trafik ekipleri, bugün de kreş ve anaokulunda eğitim gören öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi.
YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:15
Van Polisinden Minik Öğrencilere Trafik Eğitimi
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından minik öğrencilere trafik eğitimi verildi.
YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:15
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Trafik ekipleri, bugün de kreş ve anaokulunda eğitim gören öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi.
EDİTOR
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