Finans
01 Mart 2023 - 00:15

Var gücüyle para biriktirenler dikkat! Parasını buna yatıran 2023'te zengin olacak

Yeni yılla beraber dövizlerdeki hareketlilik dikkat çekerken 2023 senesinin en etkili yatırım aracına uyarılar verilmeye başladı. En etkili yatırım araçları nelerdir? İşte, en iyi yatırım araçlarına ilişkin detaylar...

Finans
01 Mart 2023 - 00:15
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Var gücüyle para biriktirenler dikkat! Parasını buna yatıran 2023'te zengin olacak


Yatırımcılar ya da yatırım yapmak isteyenler 2023 senesinde paralarını nereye bağlamaları gerektiği konusunda araştırmalar yaparken 2023 senesinin en iyi yatırım aracı belli oldu. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar dikkate alınarak yeni yılın en kazançlı yatırım aracı belli oldu. Gayrimenkul, hisse senetleri, emtiala, tahviller vatandaşların en çok tercih ettiği altın gibi yatırım araçları üzerinden incelemeler yapıldı. Risk ve getiri dengesi yatırımcılar için büyük önem arz ediyor. İşte, 2023 senesinin en kazançlı yatırım aracı haberimizde yer almaktadır.

2023 YILI KAZANÇLI YATIRIM ARACI

Devlet tahvilleri özellikle en karlı yatırım araçlarından olurken bunlar evletin çıkardığı borçlanma senetleriyle beraber yatırımcılardan borç para alınıyor. Bu tahvillerden gelir elde etmek garanti bir yol kabul edildi.

MEVDUAT HESABI



Bankaların 32-180 gün kadar mevduat hesaplarına yatırılan nakit para faiz oranına göre katlanıyor. Para oluğu yerden ekstra gelir sağlarken yatırdığınız tutarın fazla olmasıyla beraber doğru orantılı şekilde kazanç elde ediliyor.

2023 etkili yatırımı

ALTIN YATIRIMI

Yüzyılların en güvenilir yatırım aracı olan altın günümüzde hala geçerli olurken ekonomik kriz dönemlerinde özellikle yatırımcılar altına yöneldiler. Enflasyon riskine karşılık ise uzun vadeli güvenli ve korumalı olarak altın yatırım aracı öneriliyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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