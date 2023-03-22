Var Mısın Yok Musun'a damga vurmuştu! Unutulmaz isim Evren'in son halini görenler tanıyamadı: 'Bu nasıl değişim'

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne hazırlanırken, siyasi parti liderlerinin görüşme trafiği de artıyor. Son günlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimdeki rakibi Muharrem İnce'yi Memleket Partisi'nde ziyaret etmeyi planladığı konuşuluyor. Partiler yaklaşan seçimlere hazırlanırken Türk siyasi ortamı da ısınıyor. Kılıçdaroğlu ve İnce arasında bir görüşme olduğu söylentileri ortalıkta dolaşırken, Memleket Partisi bu iddiaları yalanlıyor. Kampanya dönemi ilerledikçe tüm gözler seçim sonuçlarına çevrilmiş durumda. Şu ana kadar bilinenler;
Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Öncesi Kritik Görüşmeler Yapıyor
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, altı partili masa tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Seçimlere hazırlanan Kılıçdaroğlu, diğer siyasi parti liderleriyle kritik görüşmeler gerçekleştiriyor. Son olarak Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ve Ulusal Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu bugün de HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı Meclis'te ziyaret etti.
Gazeteci Kılıçdaroğlu ve İnce Arasında Olası Görüşmeyi Duyurdu
Sözcü TV ile ekranlara dönen gazeteci Fatih Portakal, son dakika
haberlerini paylaştı. Portakal, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in kendisine aktardığı bilgilere dayanarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.
Memleket Partisi Görüşme İddialarını Yalanladı
Memleket Partisi söylentilerin ardından bir açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde Memleket Partisi Genel Başkanları Sayın Muharrem İnce'den randevu talep ettiği iddialarını yalanladı.
Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı için Başvurdu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulundu. Rekabete rağmen şansı konusunda iyimserliğini koruyan İnce, kampanya süresince bazı adayların oylarını artıracağını, bazılarının ise düşüreceğini belirtti. İnce, "Kimse pes edeceğimi düşünmesin. Biz bu kampanyayı 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak ve ikinci turda yüzde 60'ın üzerinde bir oyla cumhurbaşkanı seçileceğim. Bunu herkes görecek."dedi.