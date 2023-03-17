Var Mısın Yok Musun'un efsane ismiydi! Mevlüt Acaroğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Artık orada çalışıyor!













Mevlüt Acaroğlu, Var Mısın Yok Musun programıyla ünlenen ve annesiyle birlikte sevilen yarışmacılar arasında yer alan bir isimdir. Konya kökenli olan Acaroğlu, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürmekteydi. Ancak son halini görenlerin ağızları açık kaldı. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı programda 10 TL kazanarak ayrılan Mevlüt Acaroğlu'nun son hali, izleyenleri şaşırttı.Var Mısın Yok Musun, Türkiye'de ve dünya genelinde popüler olan bir yarışma programıdır. Programda, bir yarışmacı bir kutu seçer ve kutunun içindeki para miktarını bilmeksizin bir teklif alır. Daha sonra, programın sunucusu teklifleri arttırır ve yarışmacıya "var mısın yok musun" diye sorar. Yarışmacı, teklifler arttıkça kutusundaki para miktarının artıp artmadığını tahmin ederek teklifi kabul edip kutusunu satmayı veya oynamaya devam etmeyi seçebilir. Yarışma, heyecan dolu anları, büyük ödülleri ve ilginç yarışmacı hikayeleriyle tanınmaktadır. Annesi Naciye Acaroğlu ile birlikte çeşitli reklam filmlerinde rol alan Mevlüt Acaroğlu, emlak sektöründe danışmanlık yapmaya başladı. Evli ve bir çocuk babası olan 39 yaşındaki Acaroğlu, sosyal medya hesabında sık sık fotoğraf paylaşıyor. Takipçileri, paylaşımlarına "Paraya para demiyor", "Kral", "Mutluluklar", "Bana da sponsor olur musun" gibi yorumlar yaparak desteklerini gösteriyorlar. Ayrıca Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye de katılan Mevlüt Acaroğlu, Ana Kuzusu isimli bir televizyon programını da sunmuştur.