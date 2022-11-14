MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 22:20

Var Mısın Yok Musun'un gizemi çözüldü! Yıllardır sır gibi saklanan Ham Bey'i görenler çok şaşırdı

Acun Ilıcalı tarafından bir dönem yayınlanan Var Mısın Yok Musun programının gizemli sesinin sahibi belli oldu. Programda Acun Ilıcalı'nın teklif aldı Hamdi Bey’in kim olduğu ortaya çıktı. O ismi öğrenenler çok şaşırdı.İşte yıllardır aranan o sesin sahibi...

MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 22:20
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Var Mısın Yok Musun’un gizemi çözüldü! Yıllardır sır gibi saklanan Ham Bey’i görenler çok şaşırdı


Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun programı Acun Ilıcalı'nın sunumu ile gerçekleştirildi. Programda Acun Ilıcalı'nın telefon ile bağlanarak teklif aldı Hamdi Bey dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yıllardır gizemini koruyan o sesin sahibi belli oldu. Hamdi Bey'in gerçekte kim olduğu ortaya çıktı.İşte yıllardır aranan o sesin sahibi...

VAR MISIN YOK MUSUN PROGRAMININ GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Bir dönem en takip edilen yarışma programları arasında yer alan Var Mısın Yok Musun programı Acun Ilıcalı'nın sunumu ile gerçekleştirildi. Ünlü sunucunun teklif aldığı o isim her zaman merak edilirken cevap yıllar içinde bulundu.



Var Mısın Yok Musun Hamdi Bey

Yayınlandığı dönemlerde sıkı bir takipçi kitlesi bulunan yarışmada teklif yapan gizemli sesin sahibi belli oldu. Hamdi Bey'in gizemi yıllar içerisinde çözüldü. Hamdi Bey adı ile anılan o ismin gerçekte Hamdi ismine sahip olmadığı anlaşıldı. Acun Ilıcalı'nın ekip arkadaşları arasında yer alan o ismin Acun Firarda döneminde birlikte çalıştığı ekip arkadaşı Birol olduğu ortaya çıktı.

Yıllardır gizemini koruyan Hamdi Bey'in sırrı öğrenildi.Hamdi Bey'in gerçek isminin Birol Doğan olduğu açıklandı.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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