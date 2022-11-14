Var Mısın Yok Musun’un gizemi çözüldü! Yıllardır sır gibi saklanan Ham Bey’i görenler çok şaşırdı







VAR MISIN YOK MUSUN PROGRAMININ GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ







Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun programı Acun Ilıcalı'nın sunumu ile gerçekleştirildi. Programda Acun Ilıcalı'nın telefon ile bağlanarak teklif aldı Hamdi Bey dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yıllardır gizemini koruyan o sesin sahibi belli oldu. Hamdi Bey'in gerçekte kim olduğu ortaya çıktı.İşte yıllardır aranan o sesin sahibi...Bir dönem en takip edilen yarışma programları arasında yer alan Var Mısın Yok Musun programı Acun Ilıcalı'nın sunumu ile gerçekleştirildi. Ünlü sunucunun teklif aldığı o isim her zaman merak edilirken cevap yıllar içinde bulundu.Yayınlandığı dönemlerde sıkı bir takipçi kitlesi bulunan yarışmada teklif yapan gizemli sesin sahibi belli oldu. Hamdi Bey'in gizemi yıllar içerisinde çözüldü. Hamdi Bey adı ile anılan o ismin gerçekte Hamdi ismine sahip olmadığı anlaşıldı. Acun Ilıcalı'nın ekip arkadaşları arasında yer alan o ismin Acun Firarda döneminde birlikte çalıştığı ekip arkadaşı Birol olduğu ortaya çıktı. Yıllardır gizemini koruyan Hamdi Bey'in sırrı öğrenildi.Hamdi Bey'in gerçek isminin Birol Doğan olduğu açıklandı.