Kripto
25 Mart 2023 - 15:15

Varını yoğunu Bitcoin'e yatıranlar dikkat! O karar sonrası rüzgar tersine esti: Bir ay sonra geleceği seviyeyi açıkladılar

Son zamanlarda Amerika'da yaşanan bankacılık krizleri sebebi ile piyasalar hareketlenmeye başladı. Bazı yatırım araçları yükselişe geçerken, bazıları düşüşe geçti. Bitcoin ve diğer kripto paralarda da hareketlilik oldu. İşte yatırımcıların merak ettiği piyasa değerlendiresi. Detaylar haberimizde.

Kripto
25 Mart 2023 - 15:15
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Varını yoğunu Bitcoin'e yatıranlar dikkat! O karar sonrası rüzgar tersine esti: Bir ay sonra geleceği seviyeyi açıkladılar
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Son zamanlarda düşüşe geçen Bitcoin bankacılık krizinin yaşanmasıyla yükselişe geçti. Son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin 28 Bin dolar sınırını aştı ve yatırımcıyı mutlu etti. Daha da yükselmesi beklenen Bitcoin, FED kararının açıklanmasıyla tam tersi yönde hareketlilik gösterdi.

faiz kararları

FED KARARLARI KARŞISINDA DEĞER KAYBETTİ



Yaşanan büyük bankacılık krizi sebebi ile Amerika Merkez Bankası faiz kararlarını açıkladı. Faizi 25 baz puan artırdı ve piyasaların hareketlenmesine sebep oldu. Başkan Powell, faiz indirimi düşünmediklerini açıkladı. Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararını açıklaması ve Başkan, Powell'ın konuşmaları Ethereum'u da etkiledi. Yüzde 5 oranında değer kaybettiği açıklandı.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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