GÜNDEM
14 Eylül 2022 - 09:50

Vasıfsız işçilerin vasıflı işlerde çalıştırılması yargıda

Kahramanmaraş'taki bir devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak işe giren ama bundan sonra teknik servis, MHRS birim sorumlusu, eczane depo birim sorumlusu olarak çalışan 2 işçi haklarını alamayınca dava açtı. Avukat Ahmet Faruk Kurtoğlu, “Bilirkişi raporu lehimize geldi. Bu dava, Türkiye'deki hastanelerde çalışan işçileri ilgilendiren bir davadır. Mahkeme kararı sonrası da Sağlık Bakanlığının bir düzenleme yapmasını bekliyoruz” dedi.

GÜNDEM
14 Eylül 2022 - 09:50
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Vasıfsız işçilerin vasıflı işlerde çalıştırılması yargıda


2017 yılında Abdulkadir Yavuz (32) Kahramanmaraş Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne taşeron firma üzerinden temizlik personeli olarak işe girdi. Ancak bir müddet sonra iddiaya göre Abdulkadir Yavuz, mutemetlik, MHRS birim sorumlusu, eczane depo birim sorumlusu olarak çalıştırıldı. 2019 yılında işe Osman İğde (32) aynı hastaneye temizlik görevlisi olarak işe girdi. İğde ise hastanede teknik servis ve satın alım birimlerinde çalıştırıldı.

Ancak 2 işçi vasıflı işlerde çalıştırılmalarına rağmen temizlik personeli maaşı aldı. İğde ve Yavuz, TİS sözleşmesi 29/4'üncü maddesindeki, “Vasıfsız bir işçi 1 yıl ve daha çok süre ile vasıflı bir işte çalıştırılırsa tekrar vasıfsız bir işe döndürülemez” maddesi gereğince haklarını aramak için hastane yönetimine başvurdu. Yönetim ise işçilerin bu talebini geri çevirerek tekrardan temizlik personeli olarak çalıştırdı.



Bunun üzerine 2 işçi, Adana'daki avukat Ahmet Faruk Kurtoğlu'na başvurdu. Kurtoğlu ise gerekli evrakları hazırlayarak geçtiğimiz sene Aralık ayında Kahramanmaraş 1.ve 4. iş mahkemelerinde dava açtı.

Dava reddedildi, hakim FETÖ'den açığa alındı

Abdulkadir Yavuz'un Kahramanmaraş 1. İş Mahkemesi'ne açılan davası kabul edilirken Osman İğde'nin Kahramanmaraş 4. İş Mahkemesi'ne açılan davası ‘Görev yönünden' reddedildi. Ancak davanın reddinden bir anlık sonra Kahramanmaraş 4. İş Mahkemesi Hakimi İ.Ç., FETÖ'den ihraç edildi. Avukat Kurtoğlu ise bunun üzerine davayı temyize taşıdı.

Abdulkadir Yavuz'un Kahramanmaraş 1. İş Mahkemesi'ne açılan davasına geçtiğimiz hafta bilirkişi lehte rapor gönderdi. Gönderilen raporda, ‘TİS 29/4'üncü maddesinde vasıfsız bir işçi 1 yıl ve daha sık süre ile vasıflı bir işte çalıştırılırsa tekrar vasıfsız bir işe döndürülemez' ifadeleri kullanıldı. 26 Eylül Pazartesi günü görülecek Abdulkadir Yavuz'un duruşması öncesi gelen bilirkişi raporu ise tarafları umutlandırdı.

“Davanın sonucu emsal teşkil edecek”

Avukat Ahmet Faruk Kurtoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu arkadaşlarımız vasıfsız işçi olarak işe alınıyor. Ancak bundan sonra temizlik yapmayıp hastanelerde vasıflı işlerde çalıştırıldılar. Ancak hakları ve maaşları ilk defa işe girmiş gibi temizlik işçileri olarak devam ettirildi. Biz de bunu yargıya taşıdık. şuandan itibaren bilirkişi raporu lehimize geldi. Süren davamız emsal teşkil edeceği için kararı bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bakanlıktan düzenleme bekliyoruz”

Tüm Türkiye'deki hastanelerde çalışan işçiler için emsal bir karar çıkacağını umduklarını aktaran Kurtoğlu, bundan sonra şunları söyledi:

“Müvekkillerimizden birisi mutemetlik, eczane depo birim sorumlusu, MHRS birim sorumlusu olarak diğeri ise teknik servis elemanı adı altında vasıflı işlerde çalıştırıldı. Davadan sonra hastane yönetimi tekrardan bu işçileri temizlik işçilerinde çalıştırmaya başladılar. 26 Eylül'de duruşmamız var. Kararı bekliyoruz. Tüm Türkiye'deki hastanelerde çalışan işçileri ilgilendiren bir davadır. Bu tarz davalara sendikaların da dahil olmasını istiyoruz. Mahkeme kararı sonrası da Sağlık Bakanlığının bir düzenleme yapmasını bekliyoruz.”

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Haber Editörü
Haber Editörü
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