Vatandaş evlerine kavuşmak için gün sayıyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakan Murat Kurum yeni şehir planlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni şehirler ne zaman kurulmaya başlanacak?













ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARIMIZ SONLANDI. ÇADIR VE KONTEYNER KENT KURUMLARINA DEVAM EDİYORUZ





Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler ile 11 ilimizin etkilendiği felaket sonucu birçok ev yıkılmış, vatandaş evsiz kalmıştı. Her ne kadar yakını veya akrabası olan veya yaşanılan olumsuz durumlar sonrası şehirlerini terk eden vatandaşlar olsa da, birçok vatandaş yaşadığı şehirden ayrılamamış, çadır kentlerde yaşamını sürdürmeye başlamıştı.Havadan ve karadan olmak üzere deprem bölgeleri incelenerek alınan ağır hasarlar sonucu yeni bir yapılanladırma sürecine gidileceğini açıklayan yetkililer, yapılandırmanın başlayacağı tarih ve detaylara ilişkin açıklamalarda bulundular. İşte detaylar...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakan Murat Kurum, deprem bölgelerine ziyaretlerini tamamlayarak, güncel tablo karşısında artçı sarsıntıların devam ettiğini, eş zamanlı yapılan hava ve kara olmak üzere incelemeleri ile yeni yapılandırma planlarını uygulamak için hazır olduklarını açıkladı. Gazeteciler ile yaptığı röportajda "Deprem bölgelerimizde kapsamlı bir hasar tespit çalışması yaparak, enkazların kaldırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlık bünyesindeki ekiplerimiz, depremden etkilenen vatandaşımız için normal hayatlarına dönebilmeleri, onları tekrar yuvalarına kavuşturma amacıyla 24 saat sık bir çalışma yürütmekteyiz." açıklamalarında bulundu.Deprem sonrası yapılan koordinasyon toplantıları ile konteyner kent alanları incelenerek yeni yerleşim yerleri ile ilgili planlamalar yapıldığını açıklayan Kurum,"Depremden etkilenen 11 ilimiz için arama ve kurtarma çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bununla birlikte bölgedeki vatandaşlarımız için çadır ve konteyner kent kurulumları devam ediyor. Depremden büyük ölçüde etkilenen Hatay ilimiz için yeni yerleşim planları, konteyner kent alanları ile saha çalışmalarının hızlı bir şekilde sonlanması için detaylı bir planlama yaptık. Hatay bizim tarihimiz, kültürümüzün bir parçası. Hatay eski doğal güzelliğine, demografik yapı göz önüne alınarak kültürel değerleri gelecek nesile sağlıklı bir şekilde aktarabileceğimiz bir çalışma yapacağız. Şehirin ihtiyacı, vatandaşın beklentisini anlayarak, çalışma süreçlerimizi yöneteceğiz. Bölgeyi yeniden inşaa etme sürecinde en iyisini yapabilmek için en iyi mimarla tasarım planlamalarını yürütmekteyiz."