Vatandaş hamsiye doyamadan hamsi Türkiye'yi terk etti













Avlanma sezonunun 1 Eylül’de başladığı Ülkemizde hamsi, Ordu’daki balıkçı tezgâhlarında yerini aldı. Erken başlayan hamsi avı ve hava sıcaklıklarının ılıman gitmesi sebebiyle hamsi, daha serin sulara yöneldi. Gürcistan’a yönelen hamsiler Karadeniz’de tezgâhların boş kalmasına sebep oldu. Balıkçılar, şuan bölgede hamsi olmadığını ve Gürcistan tarafına yöneldiğini, tezgâhlarda çok az sayıda olan hamsinin bir kasasının fiyatının ise 500 TL olduğunu belirtti.Ordu’nun Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Furkan Arslantürk, hamsi fiyatlarının arttığını bunun sebebinin de avlanmanın erken başlaması ve hava sıcaklıklarında mevsimsel düşüşlerin yaşanmaması nedeniyle hamsilerin Gürcistan’a yöneldiğinin ifade etti. Bu azalma sebebiyle fiyatların yükseldiğinin hatta bazı tezgahların boş kaldığını aktardı. Hamsinin kasa fiyatları 450-500 lira arasında satıldığını belirten Arslantürk Hamsinin en yüksek fiyatlarda olduğunu, diğer balık çeşitleri olan mezgit 30, barbun 30, istavrit ise 15 liradan satıldığını anlattı.Ordu’da balıkçılık yapan Yaşar Yılmaz ise hamsinin bu sezon erken avlanıldığını belirterek, “Şuan bitti gibi bir şey, Türkiye’yi terk etti ve şuan Rusya’da. Geri kalanlar ise bizim yerli balıklarımız olan mezgit, istavrit ve havuz balıklarımız var. Bu yıl sezon erken bitti gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi.Öte yandan tezgahlarda mezgit ve barbun 30, tirsi 20, istavrit 15-20, somon 60, levrek 80 liradan satılıyor