Vatandaş istedi PTT indirimi patlattı! PTT AVM TMO Ayçiçek yağında 40 TL indirim yaptı: Site kilitlendi!

Mutfakların vazgeçilmez malzemesi olan ayçiçek yağının fiyatı artmaya devam ediyor. Enflasyon rakamlarının yükselmesi, tedarik sorunu ve son olarak Rusya – Ukrayna savaşı ile fiyatlar zirveye çıktı. 2021 yılında en pahalısı 50 TL olan 5 litrelik ayçiçek yağı 2022 yılına gelindiğinde 200 liraları buldu. Vatandaşlar çoğu zaman 5 litrelik almak yerine 1 litreliklere hatta yarım litreliklere yönelmeye başladı. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki yükseliş vatandaşları öylesine etkiledi ki artık vatandaş markaya göre değil fiyatına göre almaya başladı. Bu durum da sağlık açısından tehlike oluştururken beklenen adım hükümet kanadından geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlar ile mücadele edilmesi amacıyla Tarım kredi Marketlerin herhangi bir kar amacı gütmeden satış yaparak vatandaşların cebinin rahatlatılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da altını çizdiği gibi şu an en ucuz ayçiçek yağı Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde satılıyor.
TMO ayçiçek yağında devrim yaratacak fiyat!Ayçiçek yağlarında eşi benzeri görülmemiş bir indirim tufanı başladı. Zincir marketlere resmen savaş açan Tarım Kredi market, ayçiçek yağını en ucuz fiyata satıyor. Ancak sınırlı sayıda ve belirli günlerde şubelere gelen ayçiçek yağını bulmak biraz zor oluyor.
Ancak şubelerde TMO yağın gelmesini beklemeden de PTT AVM ile evinize kadar gelmesini sağlayabilirsiniz. Tarım Kredi marketlerinde 5 litrelik TMO ayçiçek yağı sadece 135 liraya satılıyor. PTT AVM resmi internet sitesinden TMO 5 Litre ayçiçek yağını 135 liraya satın alabilir ve markete gitmeye gerek kalmadan kapınızdan teslim alabilirsiniz.
TMO ayçiçek yağı stokları sık sık güncelleniyor. Vatandaşların ucuz yağa en kısa yoldan ulaşması amacıyla stoklar güncel tutuluyor. Diğer markalara oranla 40-50 TL daha ucuza satılan TMO ayçiçek yağını satın almak için hemen PTT AVM adresini ziyaret edebilirsiniz.