Vatandaşa eşi benzeri olmayan destek geliyor! Gıda, barınma, sağlık için başvurular açıldı: 6000 TL nakit verilecek













G0 Sistemi Nedir?

G0 Sistemi Hizmetleri Nelerdir?

Sağlık Desteği

Eğitim Desteği

Yeşil Kart G0 desteği bugün duyuruldu! Sağlık, eğitim, gıda ve barınma için 6.000 TL ödeme yapılacak. Bu sosyal yardımlar, pek çok ailenin hayatını sürdürmesine yardımcı oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrudan vatandaşa yardım etmiyor, ancak ihtiyaç sahibi ailelerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerekiyor. Gıda yardımları belediyeler tarafından desteklenmeli ve bu yardımlar sadece ihtiyaç sahibi ailelere verilecektir. Başvuru sırasında, kişinin sağlık sigortası veya çalışma sigortası olmaması gerekiyor ve ayrıca ailenin kaç kişiden oluştuğu bilgisi sunulmalıdır.Bugün sabah saatlerinde, Türkiye'de sosyal devlet anlayışının benimsenmesi sonucunda, gereksinim sahibi vatandaşlara destek vermek amacıyla Yeşil Kart G0 sistemi %0 faiz oranı ile ilan edildi. Vatandaşların gelir testi sonucuna göre sınıflandırılacağı bu sistemde, sağlık, eğitim, barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlar için destek sağlanacak.G0 sistemi, Türkiye'de sosyal devlet anlayışı çerçevesinde gereksinim sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, yeşil kart sahibi olan vatandaşlara çıkmayan GSS primleri olmaksızın sağlık, eğitim, barınma ve gıda desteği sunar. Kişiler, G0 sistemi hizmetlerinden yararlanmak için sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.G0 sistemi hizmetleri, vatandaşlara sağlık, eğitim, barınma ve gıda desteği sağlar. Gıda desteği belediye, kaymakamlık, valilik ve vakıflar tarafından sunulurken, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yoksul maaşı ve burs destekleri sağlanır.G0 sistemi hizmetleri kapsamında sağlık desteği de sunulmaktadır. Yeşil kart sahibi olan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirler. Ayrıca ilaç, tıbbi malzeme, diyaliz, ameliyat, protez ve ortez hizmetleri de sağlanır.G0 sistemi hizmetleri kapsamında eğitim desteği de yer almaktadır. Yeşil kart sahibi olan öğrenciler, okul malzemeleri ve üniversite sınav ücretleri gibi eğitim masraflarından muaf tutulurlar.