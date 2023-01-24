Vatandaşın buzdolabı boş kalmayacak! Gıda yardımı her eve yapılacak: Dar gelirliler için başvurular açıldı!













GIDA YARDIMLARI 2023 YILINDA DA DEVAM ETTİRİLECEK

GIDA YARDIMI İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

"Vakıf Genel Müdürlüğü Gıda Yardımı Başvurusu"

"Belediyeye Gıda Yardımı Başvurusu"

"Kızılay Gıda Yardımı Başvurusu"

"SANKO Gıda Yardımı Başvurusu"

"SYDV Gıda Yardımı Başvurusu"

Gıda yardımları 2023 yılında da kapsamını genişleterek tüm hızıyla devam edecek. Düşen satın alma gücü, düşük ve orta gelirlilerin hayatını zorlaştırırken, faturalarını ödeyemeyen vatandaşların temel ihtiyaç maddelerine erişimini kısıtlıyor. Bu alanda farklı kamu ve özel kuruluşlar ülke çapında gıda yardımıyla ilgili kampanyalar düzenlemektedir. Peki gıda yardımına başvurular nasıl yapılır? İşte yanıtı.. İhtiyaç sahibi olan herkesin temel ihtiyaçlara erişmesine yardımcı olmak için organize edilen gıda yardımı devam edecek ve 2023 yılında daha da genişletilecektir. Son zamanlarda hayat pahalılığı artınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gıda yardımları yapıyor. Düzenli olarak sunulan bu yardımdan faydalanmak için ilgililer e-devlet Kapısı'ndan başvuruda bulunarak tüm temel ihtiyaç maddelerine kolayca ulaşabilmektedir.Maddi sıkıntı yaşayan aileler için oluşturulan bu kampanyadan onbinlerce aile faydalandı. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardımlara ilişkin kampanyalarına olan talepler oldukça artmaya başladı. Temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlar gıda yardımı alabiliyor. Asgari yaşam gereksinimlerini karşılamadığınız için temel beslenmeye ilişkin bazı ihtiyaçlar karşılanmakta zorlanabiliyor. Bu durumda gıda yardımı kampanyasına katılım gösterebilirsiniz.Gıda yardımına başvurmak için çeşitli kurumlara bireysel başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurular ayırca; Kızılay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü dışında Belediyeler, SANKO, Sosyal Yardımlaşma Vakıfları gibi birçok kurum ve kuruluşa yapılabiliyor. Bu şekilde, muhtaç olduğunuzu kanıtlayabilirseniz, düzenli gıda yardımı alabilirsiniz.Vakıf Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı Gıda Yardımı Başvuru Merkezi'ni kullanarak talebinizi iletebilirsiniz. www.vgm.gov.tr/faaliyetler/hayir-hizmetleri/yurt-ici-kuru-gida-yardimlari adresine giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan formda gerekli bilgileri doğrudan doldurun. Tüm başvurular dikkatlice incelenir ve karara bağlanır. Bu nedenle başvurunuzda yanlış bilgi vermeyin. Ayrıca değerlendirilen başvurular için kişisel ev ziyaretleri ile nihai durum tespiti yapılacaktır.Gıda yardımı için başvuran ailelerin temel bilgi kaynaklarından biri de içinde yaşadıkları toplumdur. Ayrıca, şehriniz veya kasabanız aracılığıyla gıda yardımı veya gıda yardımı için başvurabilirsiniz. Başvurunuzu belediyeye bizzat giderek yapmak yerine e-devlet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Belediye aracılığı ile gıda yardımı başvurusu yapmak için www.turkiye.gov.tr/icisleri-social-yardim-talebide-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 adresine gidin. Resmi başvurular, e-devlet portalında yer alan Gıda Yardımı bölümüne tıklanarak yapılabilir. Bu aşamadan sonra başvuru değerlendirilecek ve en kısa sürede nihai sonuç bildirilecektir.Kızılay, ihtiyaç sahibi olan tüm ailelerin rahat bir nefes almasına yardımcı olan ve gıda ve erzak sağlayan birçok farklı kuruluşa ev sahipliği yapıyor. Kızılay Gıda Yardımı Başvurusu, Kızılay'ın resmi internet sitesinden online olarak yapılabilecek. Siteye giriş yaptıktan sonra 'gıda yardımı' kategorisinden başvuru ile ilgili forma ulaşabilirsiniz. Ayrıca ALO 168'i arayarak ihtiyaçlarınızı bildirebilir ve gıda tedariki talebi iletebilirsiniz. Türkiye'de 81 ilde ve 900 farklı lokasyonda faaliyet gösteren ilgili Kızılay Yardım Başvuru Heyetleri ile irtibata geçilerek de resmi başvurular yapılabilecektir.Sani Konukoğlu Vakfı'nın ihtiyaç sahibi olan tüm ailelere gıda ve erzak sağlamak amacıyla düzenlediği SANKO, yıllar içinde çok sayıda aileye yardımlarda bulunuyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik hazırlanan yardım kampanyasına başvurmak çok kolay. Sanko web sitesindeki "Yiyecek Yardımı Başvurusu" sekmesinden de kolayca başvuru yapabilirsiniz. SANKO, gıda ve gıda yardımlarının yanı sıra çeşitli destek kampanyalarıyla da dikkat çekiyor.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) yürüttüğü projelerden biri de erzak ve erzak yardımıdır. SYDV, kaymakamlık ve valilikler bünyesinde faaliyetlerini sürdürerek ihtiyaç sahibi aile ve topluluklara gıda yardımı yapıyor. SYDV üzerinden kolay ve hızlı olarak gıda yardımı talep edebilirsiniz. Bu, dört kişilik ailenizin aylık gıda yardımı almanızı sağlar. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gıda yardımı başvurusunda bulunma hakkınızı kullanmak için doğrudan il şubesine başvurabilirsiniz. SYDV büroları ilçe ve eyalet hükümet binalarında yer almaktadır. SYDV Gıda Yardımı'na başvurmak için doğrudan Vakfa gitmeli ve başvurunuzu yapmalısınız. Online olarak yapılan başvurular hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.