Vatandaşın nakit yarasına merhem olacak yardım! 2.603 TL yardım parası bu kişilere ödenecek: Almayan bin pişman olur!













SED YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Devlet hiçbir geliri olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara çok sayıda destek paketi hazırlamıştır. Bu destekler gıda ve nakit yarımı dılında barınma olarak sunulmaktadır. Çeşitli temel ihtiyaçlara göre değişiklik gösteren devlet desteğinde aynı zamanda yaşlılık aylığı da verilmektedir. Bu destekten yarralanmak için bazı koşulların yerne getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde anne-babasını kaybetmiş, çocukların yüzde 40'tan fazlası engelli, sosyal güvencesi olmayan, gelir ve aylık alamayan, mahkeme kararıyla geçinen çocuklar, taşınır ve taşınmaz sahibi olamayan çocuklar var. Bu çerçeveden bakıldığında çocukların kalabilecekleri yerler çok önemlidir. Bu şartlar altında olanlar ikamet ettikleri yerin kaymakamlığına giderek başvuru yapabilirler.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermektedir. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede eğitim alan öğrencilere verilen SED ödemeleri nakit olarak sağlanmaktadır. SED desteği kapsamında gerçekleştirilen ödeneklerin merak edilen tüm detayları belli oldu. SED desteğinden faydalanmak isteyen tüm ihtiyaç sahibi öğrenciler e-devlet platformundan başvurularını gerçekleştirebiliyor. e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapmak için sistemde yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sayfasını açarak başvuru işlemini tamamlamanız gerekmektedir. SED fon programı kapsamında öğrenciler için 1.611 TL fon sağlanacaktır. 15 Aralık tarihi sonrasın SED yardımından faydalanmaya hak kazanan öğrencilerin ödenekleri, anında PTT hesaplarına aktarılacaktır.