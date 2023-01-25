Devlet hiçbir geliri olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara çok sayıda destek paketi hazırlamıştır. Bu destekler gıda ve nakit yarımı dılında barınma olarak sunulmaktadır. Çeşitli temel ihtiyaçlara göre değişiklik gösteren devlet desteğinde aynı zamanda yaşlılık aylığı da verilmektedir. Bu destekten yarralanmak için bazı koşulların yerne getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde anne-babasını kaybetmiş, çocukların yüzde 40'tan fazlası engelli, sosyal güvencesi olmayan, gelir ve aylık alamayan, mahkeme kararıyla geçinen çocuklar, taşınır ve taşınmaz sahibi olamayan çocuklar var. Bu çerçeveden bakıldığında çocukların kalabilecekleri yerler çok önemlidir. Bu şartlar altında olanlar ikamet ettikleri yerin kaymakamlığına giderek başvuru yapabilirler.
Finans
25 Ocak 2023 - 18:30
Vatandaşın nakit yarasına merhem olacak yardım! 2.603 TL yardım parası bu kişilere ödenecek: Almayan bin pişman olur!
Yaşlıların gıda ve sağlık gibi önemli derecede tutulan temel ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştırmak için devlet, 65 yaş ve üstü yaşlılar için aylık 2604 TL ödeme yapmaya başladı. Bu durumda, devlet tarafından verilen yarımlardan kimlerin yararlanabileceğini bulmak için bir sorgulamalar yapılmaktadır. Devletten aylık 2604 TL maaş alabilmek için ilk şart 65 yaşında olmak ve almamaktır. "Peki nereye başvurmalı?" sorusunun cevabı haberimizin detayında yer almaktadır..
Finans
25 Ocak 2023 - 18:30