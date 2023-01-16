Vatandaşın yüreğine su serpen yardım geldi! Bakanlık her eve 2.500 TL enflasyon yardımı yapacak: Cepler rahatlıyor! E-devletten başvuran yardımı alacak







AVRUPA BIRLİĞİ ÜLKELERİNDE ENERJİ KRİZİ: UKRAYNA VE RUSYA SAVAŞI SONUCU ENERJİ TEDARİKİNDE KESİNTİ







ABD enflasyon rakamları açıklandı: TÜFE aylık %0,1 azalırken yıllık %6,5 arttıKüresel piyasaları genel olarak incelediğimizde, piyasalar özellikle altın ve dolar gibi yatırım araçları üzerinde olası etkilerinden dolayı ABD enflasyon rakamlarını merak ediyordu. ABD enflasyon rakamları açıklandı. Bu kapsamda ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022 tarihinde aylık %0.1 oranında azalırken, yıllık %6.5 oranında arttı. Ayrıca, süren Ukrayna ve Rusya savaşından dolayı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde enerji krizi ortaya çıktı. AB üyesi ülkelerin en büyük enerji tedarikçisi olan Rusya, ekonomik yaptırım paketleri uyguladığı için enerji tedarikinde kesintiye gitmiştir. Bu kesinti Avrupa'da hem enerji fiyatlarının arttığını, hem de kış aylarının daha zor geçeceği anlamına gelmektedir. AB, sürdürülebilir enerji arz güvenliği açısından alternatif enerji kaynaklarına ve farklı tedarikçilere yönelmeye başladı.Türkiye de enflasyon yüksek olduğu için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere destek programları hazırlamaktadır. Özellikle kış aylarında, Bakanlık kış destek ödemelerine öncelik vermektedir. Bu nedenle, ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemelerinin her geçen gün arttığı söylenebilir. Bu bağlamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sağladığı destek ödemeleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır.Doğal gaz destek ödemeleri, sosyal destek programları kapsamında kişilerin doğalgaz faturasının ödenmesine yardımcı olmak amacıyla verilmektedir. Başvuru tarihi ve koşulları belirlenmiş olan destek ödemeleri, Eylül 2022 tarihinde başlayarak Mart 2023 ayına kadar devam edecektir. Başvuru yapabilecek olan kişilerin, kimlik ve doğalgaz faturasını PTT’ye götürmeleri gerekmektedir. Destek ödemelerinin miktarı 900 TL – 2.500 TL arasında olacaktır. Ayrıca, destek ödemelerinden yararlanmak için belirlenen belirli kriterlere uymak gerekmektedir. Bu kriterler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan duyurular aracılığıyla duyurulacaktır.