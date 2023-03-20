Vatandaşlar bu yardımı duyunca bilgisayara koşacak! e-Devlet'ten başvuranlara 1600 TL nakdi yardım başladı!







HER AİLEYE 1.600 TL NAKİT DESTEK







Devlet tarafından vatandaşlara yapılan yardımlara bir yenisi daha eklendi. Her aileye 1.600 TL nakit para, PTT aracılığıyla veriliyor. Peki bu yardımdan nasıl yararlanabilirsiniz? İşte tüm detaylar...Vatandaşların zor günler geçirdiği şu dönemde devlet, PTT aracılığıyla 500 ile 11000 TL arasında toplam 1.600 TL nakit destekte bulunacaklarını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yardımların, aile, toplumsal, sağlık, eğitim ve yabancılara yapılacak olan yardımlar olduğu belirtildi.