Vatandaşlara son dakika duyurusu! Pazartesi gününden itibaren bunu yapmak yasak! Haberi olmayan yandı













30 Ocak 2023 tarihinden itibaren 15 gün boyunca şiddet içerikli eylemler, protesto eylemleri, gösteri yürüyüşleri, korsan gösteriler, oturma eylemi, çadır kurma, stant açma, anma töreni, konser, eğlence gibi eylem ve etkinlikler yapılamayacak.Siirt Valiliği'nin kamuoyuna duyurduğu yasaklama kararına göre, 30 Ocak 2023 tarihi itibariyle 00.01'den itibaren 15 gün süreyle; oturma eylemleri, açlık grevleri, gösteri yürüyüşleri, stant açma, çadır kurma gibi eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır. Ayrıca, bu süre içerisinde resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, açık yer toplantıları, miting, basın açıklamaları, imza kampanyaları, cenaze merasimleri, anma törenleri, şenlikler, konserler, eğlenceler, oyun temsilleri, ses ve görsel faaliyetler, dilek feneri - balon uçurtmak, drone kullanımı, paramotor kullanımı, el ilanı, sticker, broşür dağıtımı, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler de dahil olmak üzere, her türlü faaliyet ve etkinliğin yapılamayacağı açıklandı.Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı savaş sürerken, Siirt Valiliği tarafından alınan yasaklama kararı uyarınca, programlar düzenleyecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının dışında, etkinliklerin gerçekleştirilmesi yasaklanmıştır. Bu yasaklamanın sebebi; şiddet içerikli eylemlerin yapılması, protesto eylemlerinin önlenmesi, korsan gösterilerin engelenmesi, milli birlik ve beraberliğin korunması, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, can ve mal güvenliğinin korunması, kişi dokunulmazlığının sağlanması ve tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin tesis edilmesidir. Yasaklama kararına uymayanlar hakkında, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, İl İdaresi Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca, huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs eden kişilerin izlenmesi ve teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve video kayıt makineleri gibi araçlarla kayıt altına alınacaktır.