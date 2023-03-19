Vatandaşlara son uyarı yapıldı! Oy kullanabilmek için 00.00'a kadar yapılması gerekiyor: Yapmayan sandığa gidemeyecek













Dikkat Depremzede Vatandaşlar! Oy Kullanma Hakkınızı Kullanmak İçin Adres Kaydı Yaptırmanız Gerekiyor: 14 Mayıs Seçimleri İçin Son Gün. Kahramanmaraş Depremi Mağduru Göç Eden ya da Çadırda Yaşayanlar Adres Kaydı Yaptırmak Zorunda. 11 İlde Büyük Yıkıma Neden Olan Depremden Etkilenenler, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerinde Oy Kullanmak İçin Bugün Saat 23.59'a Kadar E-Devlet Üzerinden Adres Kaydı Yaptırmalılar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşların 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanabilmeleri için adres beyanı yapmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Afetzedelerin adres beyanlarına yönelik hazırladığı videoya göre, farklı bir il veya ilçeye taşınan vatandaşlar, yurt veya otel gibi geçici yerler de dahil olmak üzere taşındığı yerdeki adreslerini beyan edecekler. Aynı il veya ilçede taşınan vatandaşlar ise ikamet adresi dışındaki geçici barınma yerlerine yönelik adres beyanı yapacaklar.Kahramanmaraş merkezli depremler, on binlerce insanın hayatını kaybettiği ve binlerce binanın yerle bir olduğu 11 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Bu felaketin ardından farklı şehirlere göç etmek zorunda kalan depremzede vatandaşlara, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde oy kullanabilmek için adres beyanı yapmaları gerektiği konusunda bir uyarı yapıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir video ile depremzedelerin taşındıkları yeni adreslerini beyan etmeleri gerektiği vurgulandı. Son tarih 17 Mart 2023 gecesi!