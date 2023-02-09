Finans
09 Şubat 2023 - 14:45

Vatandaşların beklediği müjde geldi: Her evden bir kişiye 500 TL yardım!

İhtiyaç sahiplerine büyük müjde! 500 TL doğalgaz desteği yolda!

Finans
09 Şubat 2023 - 14:45
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Vatandaşların beklediği müjde geldi: Her evden bir kişiye 500 TL yardım!
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Milyonlarca vatandaşa müjde geldi! İhtiyaç sahibi ailelere 500 TL doğalgaz desteği yapılacak. Detaylar için yazımıza göz atmayı unutmayın!

doğalgaz

Tam Destek Büyük Destek



Kış aylarının soğuğu her geçen gün artarken belediyelerde de doğal gaz destek ödeneği haberleri gelmeye başladı. Dar gelirli ailelerin ekonomik açıdan kalkınmasını sağlayabilmek için yeni bir destek ödemesi daha geldi.

Doğalgaz destek ödeneği bu sefer de Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından geldi. Tamı tamına 2000 kişiye 500 TL doğalgaz desteği sağlanacağını söyledi.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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