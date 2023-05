Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl bağlanır? Bakan Derya Yanık açıkladı!

"THE ECONOMIST ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTIR"

SOSYAL YARDIMLAR

'VATANDAŞLIK MAAŞI' NASIL BAĞLANIR?

Seçime 7 gün kaldı. Hazırlıklar gittikçe hızlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN TÜRK'te yayınlanan ve bir programa katıldı ve hem gündem dair hem de seçim süreci hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yanık, gündemdeki soruları yanıtlarken ayrıca vatandaş maaşı ve aynı zamanda evlilik kredisi planlarının ayrıntılarını anlattı. Bakan Derya Yanık'ın, açıklamalarında bazı öne çıkan başlıklar şu şekilde:- (The Economist'e Tepki) Her seçim öncesi el sallamaya çalışıyorlar, vesayet merkezleri de hep gereken cevabı veriyor. O, millet iradesinin her tezahüründe kendini tekrar eden, seçimin sonucuna kadar ne olacağı belli olmayan bir siyasi liderdir. Ama yine de Cumhurbaşkanımızın hak etmediği "her şey düzelecek" gibi son derece çirkin ifadelerle seçimlere gölge düşürmeye çalışmak akademik beceriksizliktir. Bir yandan gülüyoruz, bunlar çok zayıf tepkiler. 14 Mayıs'ta milletimiz gereken cevabı verecektir, milletimize güvenimiz tamdır. - Sonuçta burası bir deprem bölgesi. Bir yandan da depremin açmış olduğu yaraları sarmaya çalışıyoruz.- Sosyal yardımlar genel olarak dezavantajlı gruplara yöneliktir. Bireylere yoksulluk sınırının altına düşmeden yardımcı olacağız. Şu an rakam vermeyeceğim ama bu şekilde bir grup olduğu tespit edildi. Avantajlarımız son derece esnektir.- Kriterlerin çoğu mevcuttur. 28 kurum ve kuruluş verilerini doğrudan entegre ettiğimizde “Sosyal yardım istiyorum”, “Gelirim ne kadar? Bunların hepsini ölçtüğümüz bir sistem var. Farklı durumları belirlemek için haneleri ziyaret ettiğimiz ve teknik olarak vatandaşların gelir düzeyini belirlediğimiz bir süreç var. - Aynı aile içinde birkaç kişi söz konusu vatndaş maaşından faydalanabilir. Sosyal yardımlarımız hane bazındadır. Bizim için tek çare ülkemizin ihtiyaçlarıdır. "Biz diyoruz onlar yapıyor" sözü çok saçma. Bugüne kadar kimsenin arkasına dönüp bakmadığı konularda AK hükümetlerinin neler yaptığı ortadadır. Dolayısıyla 'Biz diyoruz, onlar yapıyor' demek haksızlık olur.