SPOR
15 Aralık 2022 - 22:48

Vavavars Fatih Karagümrük'te ayrılık...

Sezon başında Fenerbahçe'den alınan o isimle yollar ayrıldı.

SPOR
15 Aralık 2022 - 22:48
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Vavavars Fatih Karagümrük'te ayrılık...


Dünya Kupası arasında Karagümrük'teki yaprak dökümü devam ediyor. Ülkemizde Eskişehirspor'da adını duyuran ve bir dönem Galatasaray'da da oynayan İsveç Milli Takımı futbolcusu Jimmy Durmaz ve Fenerbahçe ile Beşiktaş forması giymiş milli sol bek Caner Erkin'in ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Steven Caulker'ın sözleşmesi feshedildi. Lige Andrea Pirlo yönetiminde başlayan ancak işler istediği gibi gitmeyen İstanbul ekibinde ilerleyen günlerde neler olacağı büyük merak konusu. Kadro içinde geniş çaplı revizyona giden Karagümrük, 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemini en sıcak geçirecek kulüp olacağının sinyallerini şimdiden vermeye başladı.

 



Steven Caulker, ülkemizde ilk olarak Alanyaspor'da forma giymiş, daha sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'de hiç resmi maça çıkmayan İngiliz stoper, Gaziantep'in yolunu tutmuş, bu sezona ise Karagümrük'te başlamıştı.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
Son Haberler
Slaven Bilic'ten flaş itiraf! Teklif aldığı takımı açıkladı
Slaven Bilic'ten flaş itiraf! Teklif aldığı takımı açıkladı
Mercedes'te yıllar sonra bir Schumacher daha...
Mercedes'te yıllar sonra bir Schumacher daha...
Portekiz Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi...
Portekiz Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi...
EuroLeague'de 13. haftanın MVP'si açıklandı...
EuroLeague'de 13. haftanın MVP'si açıklandı...
Fenerbahçe Beko'ya sakatlardan iyi haber geldi...
Fenerbahçe Beko'ya sakatlardan iyi haber geldi...
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Daley Bilind için harekete geçtiler
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Daley Bilind için harekete geçtiler
Atiba Hutchinson basına açıklamalarda bulundu...
Atiba Hutchinson basına açıklamalarda bulundu...
Facunda Campazzo yarışında son durum...
Facunda Campazzo yarışında son durum...
Fenerbahçe Beko, transfer için düğmeye bastı...
Fenerbahçe Beko, transfer için düğmeye bastı...
Twitter'da skandal iddia! Elon Musk, para karşılığında kullanıcıların telefon numaralarını satabilir..
Twitter'da skandal iddia! Elon Musk, para karşılığında kullanıcıların...
Kedi yavrusu tarafından ısırıldıktan sonra hayatı kabusa döndü! 15 ameliyat iyileştirmedi, hayatını kaybetti..
Kedi yavrusu tarafından ısırıldıktan sonra hayatı kabusa döndü!...
Şeyma Subaşı’dan ikinci çocuk alıştırması
Şeyma Subaşı’dan ikinci çocuk alıştırması
Dünya Kupası'nı yerinden takip eden Fatih Terim, Katar'a geçer not verdi...
Dünya Kupası'nı yerinden takip eden Fatih Terim, Katar'a geçer not...
Aslı Enver’in hamileliği Mine Tugay’ı kızdırdı
Aslı Enver’in hamileliği Mine Tugay’ı kızdırdı
Kısmetse Olur ile tanınan Didem Delen’den program hakkında şoke eden itiraflar
Kısmetse Olur ile tanınan Didem Delen’den program hakkında şoke...