Vavavars Fatih Karagümrük'te ayrılık...













Dünya Kupası arasında Karagümrük'teki yaprak dökümü devam ediyor. Ülkemizde Eskişehirspor'da adını duyuran ve bir dönem Galatasaray'da da oynayan İsveç Milli Takımı futbolcusu Jimmy Durmaz ve Fenerbahçe ile Beşiktaş forması giymiş milli sol bek Caner Erkin'in ardından bir ayrılık haberi daha geldi. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Steven Caulker'ın sözleşmesi feshedildi. Lige Andrea Pirlo yönetiminde başlayan ancak işler istediği gibi gitmeyen İstanbul ekibinde ilerleyen günlerde neler olacağı büyük merak konusu. Kadro içinde geniş çaplı revizyona giden Karagümrük, 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemini en sıcak geçirecek kulüp olacağının sinyallerini şimdiden vermeye başladı.Steven Caulker, ülkemizde ilk olarak Alanyaspor'da forma giymiş, daha sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'de hiç resmi maça çıkmayan İngiliz stoper, Gaziantep'in yolunu tutmuş, bu sezona ise Karagümrük'te başlamıştı.