Kripto
13 Temmuz 2022 - 09:12

Vebitcoin vurgununun detayları açıklandı! CEO İlker Baş'ın aylık kazancı şok etti!

Muğla şehrinde faaliyet gösteren Vebitcoin borsasının kapanması sonucunda bir çok kişi mağdur olmuştu. Şirketin CEO'su Baron lakaplı İlker Baş'ında yer aldığı 16 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin detayları paylaşıldı. İşte detaylar...

Kripto
13 Temmuz 2022 - 09:12
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Vebitcoin vurgununun detayları açıklandı! CEO İlker Baş'ın aylık kazancı şok etti!
 

MASAK Başkanlığı gelen şikayetler üzerine Vebitcoin borsasını ülkemizdeki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına bloke kararı getirmişti. Bir çok kişi borsada paralarının kaldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Aralarında şirketin CEO'su İlker Baş ve eşi Hanım Ağa lakaplı Güliz Baş'ında bulunduğu kişiler 23 Nisan 2021'de polis ekipleri tarafından göz altına alındılar. Daha sonra emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Avukatların itirazları üzerine İlker Baş dışındaki diğer kişiler tahliye edildi. Muğla'da devam eden soruşturmalar genişletilerek 12 şüpheli daha dava dosyasına eklendi ve dava büyütüldü. Tutuklu İlker Baş'ında aralarında bulunduğu 16 kişi hakkındaki iddianame Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 249 sayfalık iddianamenin detayları ise ortaya çıktı.

Detaylar açıklandı

329 mağdurun olduğu iddianame sosyal medya üzerinden Vebitcoin borsasının tanıtımları ve reklamlarının yayınlandığı yatırımcıya gücen kazandıracak paylaşımların olduğu, şikayet sitelerinde borsayla ilgili bir çok şikayete rastlanıldığı belirlendi.

Aylık 1 milyon 500 bin TL geliri var!

Vebitcoin vurgunun detayları belli oldu!

İddianameye İlker Baş'ın polislere verdiği ifade de eklendi. Baş polisteki ifadesinde şirketin al-sat mekanizmasından işlem yaparak kar elde ettiğini aylık ortalama 1 milyon 500 bin TL geliri olduğunu söyledi. Baş aynı zamanda bu paranın 15 bin TL'sini ailesinin ihtiyaçları için diğer tutarı ise şirketi için kullandığı ifade etti. Baş borsanın aylık işlem hacminin ise 800 milyon TL olduğunu söyledi.

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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