Dizi
28 Şubat 2023 - 21:27

Veda Mektubu'nda Rabia Soytürk'ün ateşli dans sahneleri izleyiciyi ekrana kitledi! Sen neymişsin meğer Rabia!

Kanal D ekranlarının yeni dizisi oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine topladı. Dizinin ilk bölümü izlenme rekorları kırdı. Özellikle dizide yer alan başarılı oyuncu Rabia Soytürk'ün dans sahnesi hayranları heyecanlandırdı. İşte o sahneler ve detaylar haberimizde.

Dizi
28 Şubat 2023 - 21:27
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Veda Mektubu'nda Rabia Soytürk'ün ateşli dans sahneleri izleyiciyi ekrana kitledi! Sen neymişsin meğer Rabia!


Veda Mektubu dizisi başarılı oyuncu kadrosuyla daha başlamadan izleyicide merak uyandırmıştı. Pazartesi günü yayına başlayan dizi, konusuyla da dikkatleri topladı. Ünlü isimlerin yer aldığı dizinin bazı sahneleri ise rekor kırdı. Veda Mektubu neyi anlatıyor? Ayrıntılar yazımızın devamında.

veda mektubu dizisi

YENİ DİZİDEN İZLENME REKORU



Başarılı isimlerin yer aldığı dizi yayın hayatına bomba gibi girdi. Başrollerde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar ve Emre Kıvılcım gibi başarılı isimler dizide karakterlere hayat veriyor. Aynı zamanda önceki projesinden de oldukça fazla sevilen Rabia Soytürk yer alıyor. Dizinin konusu ise şu şekilde, Alanur ve Ziya yıllar önce ayrılmıştır. Fakat ikisinin yolları çocukları yüzünden bir anda kesişir ve iki aile arasında hesaplaşma başlar. Dizi yayın hayatına her pazartesi saat 20.00'da Kanal D ekranlarında devam edecek.

veda mektubu dizisi

Dizide başrol olarak yer alan ve Aslı karakterine hayat veren Rabia Soytürk dizideki dans sahnesi ile gündem oldu. Soytürk'ün bu sahne için uzun zaman çalıştığı ve dans dersleri aldığı belirtildi. Dizideki dans sahnesinde Güneş ve Uzi'nin beraber seslendirdiği Dua isimli şarkı kullanıldı. Dans sahnesi Soytürk'ün sevenlerini hayran bıraktı. Sosyal medyada da paylaşım rekorları kırdı.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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