MAGAZİN
12 Mayıs 2023 - 18:11

Veda Mektubu Seher'in kızı bakın kim çıktı? Bennu Yıldırımlar'ın kızı annesinin kopyası

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Veda Mektubu'nda başarılı isimler yer alırken bir zamanların efsane dizisi Yaprak Dökümü'nün Fikret karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar yeni dizide Seher karakterine hayat verdi. Başarılı isim Bennu Yıldırımlar'ın kızı ise görenleri şaşırttı. ''Aynı annesi'' yorumları çığ gibi büyüdü. İşte, Bennu Yıldırımlar'ın kızı...

MAGAZİN
12 Mayıs 2023 - 18:11
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Veda Mektubu Seher'in kızı bakın kim çıktı? Bennu Yıldırımlar'ın kızı annesinin kopyası


Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın yer aldığı Veda Mektubu dizisinde Seher karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar güzelliği ve oyunculuğuyla alkış alırken ünlü ismin kızını görenler gözlerine inanamadı. Bennu Yıldırımlar'ın kızına ''annesinin kopyası'' yorumu geldi.

Veda mektubu seher kızı



Bennu yıldırımlar kızı

53 yaşındaki başarılı isim 1995 yılında meslektaşı olan Bülent Emin Yarar ile nikah masasına oturdu. 1999 senesinde ise bu evliliğin meyvesi olan Ada isminde ki kızını kucağına aldı. Anne ve babası gibi Ada Yarar'da oyuncu çıktı. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarının altına ''Annesinin kopyası'', ''Aynı annesi'', ''Annesine çok benziyor'' yorumları yapılarak beğeni yağmuruna tutuldu.

Ada yarar

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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