Veda Mektubu Seher'in kızı bakın kim çıktı? Bennu Yıldırımlar'ın kızı annesinin kopyası













Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın yer aldığı Veda Mektubu dizisinde Seher karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar güzelliği ve oyunculuğuyla alkış alırken ünlü ismin kızını görenler gözlerine inanamadı. Bennu Yıldırımlar'ın kızına ''annesinin kopyası'' yorumu geldi.53 yaşındaki başarılı isim 1995 yılında meslektaşı olan Bülent Emin Yarar ile nikah masasına oturdu. 1999 senesinde ise bu evliliğin meyvesi olan Ada isminde ki kızını kucağına aldı. Anne ve babası gibi Ada Yarar'da oyuncu çıktı. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarının altına ''Annesinin kopyası'', ''Aynı annesi'', ''Annesine çok benziyor'' yorumları yapılarak beğeni yağmuruna tutuldu.