EKONOMİ
05 Şubat 2023 - 17:45

Veliler isyan edecek! Zam haberi geldi... Okul servis ücretlerine ara zam geldi! En kısa mesafe bile cep yakacak!

Bursa'dan velileri şoke edecek bir haber var. Okul servisi fiyatlarına 0 zam yapıldığı bilgisi verildi. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

EKONOMİ
05 Şubat 2023 - 17:45
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Veliler isyan edecek! Zam haberi geldi... Okul servis ücretlerine ara zam geldi! En kısa mesafe bile cep yakacak!


Bursa'da 12.09.2022 tarihinde başlayıp 16.06.2023 tarihinde sona eren 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı okul servis ücretlerinde bugünden itibaren artış oldu.

okul servisine zam



Gelen ara zammın ardından, 0-3 kilometre arasındaki güzergahlar için %30 oranında yapılan zamla beraber 465 Türk Lirasından 600 Türk Lirasına, 3-5 kilometre olan güzergahlar için %30 oranında yapılan zamla sonrasında 520 Türk Lirasından 675 Türk Lirasına, 5-7 kilometre güzergahlar için %10 oranında yapılan zamla beraber 650 Türk Lirasından 700 Türk Lirasına, En uzak mesafe olan servis ücretiyse %30 oranında yapılan zam sonrasında 800 Türk Lirasından bin 40 Türk Lirasına yükseldi.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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