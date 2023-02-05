Veliler isyan edecek! Zam haberi geldi... Okul servis ücretlerine ara zam geldi! En kısa mesafe bile cep yakacak!













Bursa'da 12.09.2022 tarihinde başlayıp 16.06.2023 tarihinde sona eren 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı okul servis ücretlerinde bugünden itibaren artış oldu.Gelen ara zammın ardından, 0-3 kilometre arasındaki güzergahlar için %30 oranında yapılan zamla beraber 465 Türk Lirasından 600 Türk Lirasına, 3-5 kilometre olan güzergahlar için %30 oranında yapılan zamla sonrasında 520 Türk Lirasından 675 Türk Lirasına, 5-7 kilometre güzergahlar için %10 oranında yapılan zamla beraber 650 Türk Lirasından 700 Türk Lirasına, En uzak mesafe olan servis ücretiyse %30 oranında yapılan zam sonrasında 800 Türk Lirasından bin 40 Türk Lirasına yükseldi.